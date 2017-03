Tiril Eckhoff går NM i langrenn

Tiril Eckhoff har mange renn bak seg de siste ukene. Men denne uka stiller hun likevel i del to av NM i langrenn.

Sprintstafett er øvelsen, klubben er Fossum og makker er skiskytterkollega Ingrid Landmark Tandrevold.

– Ingrid og jeg stiller på sprintstafetten på Gålå. Fossum IF skal prøve å slå alle langrennsløperne, spøker Eckhoff.

Langrennssesongen er nemlig ikke helt over. Til helgen er det NM på Gålå, der sprintstafett og 30 kilometer står på programmet for kvinnene. Det var Tiril Eckhoff som kom på ideen at skiskytterne fra Fossum kunne danne et lag.

MAKKER: Tiril Eckhoff går lagsprinten sammen med Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Så da var det bare å melde seg på, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

– Tiril er jo dritrask, så dette står og faller på meg. Jeg finnes ikke hurtig. Men det er jo flere etapper så jeg satser på at utholdenheten hjelper meg etter hvert, smiler Tandrevold.

– Passer skiskyttere bra

Det har tidligere vært skiskyttere som har hevdet seg godt i spesiallangrenn. Tora Berger har en fjerdeplass fra verdenscupen på Sjusjøen. NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener sprintstafett er en bra distanse for skiskyttere.

– Lagsprint er en øvelse som bør passe skiskytterne bra. De er vant til å stykke opp løpene sine i intervaller, og lagsprint er jo nærmest en form for det, mener han.

Eckhoff er blant de raskeste skiskytterne i sporet, og har vist det ved flere anledninger også denne sesongen.

UTEN GEVÆR: Tiril Eckhoff slik vi er vant til å se henne. Nå skal hun gå uten gevær. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Tiril har gått fort på ski i vinter og det blir spennende å se henne i spesiallangrenn, sier Bjørn.

Han mener likevel at formen kanskje er litt dalende for Fossum-jentene. Det er Tiril Eckhoff enig i. Hun har gått tolv skirenn de siste 23 dagene.

– Den fjerde uka er hard. Veldig hard. Jeg merker at det er lite form igjen, sier hun.

– Vi skal i hvert fall prøve å komme til mål. Vi må prestere for Fossum, klubben i vårt hjerte. Det må vi prøve, ler Eckhoff.