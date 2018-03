Eckhoff gir seg som landslagstrener: – Det er selvsagt trist

– Jeg ser fram til å komme hjem og bruke tid på familien. Så har jeg noen småting å gjøre ved siden som ikke har med idrett å gjøre, forteller han til VG.

Odd-Bjørn Hjelmeset, som er idrettssjef i Norges Skiskytterforbund synes det er dumt at Eckhoff gir seg.

– Det er selvsagt trist. Han har vært en stor kapasitet for norsk skiskyting, sier Hjelmeset.

– Jobben krever ekstremt mye reising

Han skulle gjerne sett at Eckhoff fortsatte i fire nye år, men han skjønner hvorfor 38-åringen vil gi seg. Jobben krever ekstremt mye reising, noe som kan være krevende for en far.

– Han føler at han har gjort sitt. Det er veldig mye reising i skiskyting og han har tre unger, sier Hjelmeset. Og legger til at det er naturlig å avslutte etter en OL-sesong.

LETER ETTER NY SJEF: Odd-Bjørn Hjelmeset har allerede flere navn på blokka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I går fikk jentene beskjed om at de mister treneren sin. En beskjed de synes var trist.

– Alle utøverne synes Stian har gjort en fantastisk jobb, og at han er en bra mann. Men de skjønner at han ikke vil gå på fire nye år med den reisevirksomheten som vi setter krav til.

Har flere navn på blokka

Prosessen med å finne en arvtager er allerede i gang for skiskytterforbundet. De er ute etter en person som er god på både skytingen og det fysiske.

– Vi har flere navn på blokka som vi har snakket med, så vi håper dette går raskt og effektivt, sier Hjelmeset.