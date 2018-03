Både skytetrener Eckhoffs og langrennstrener Mundals kontrakt går ut denne våren.

Mundal har allerede bestemt seg for å ikke forlenge, mens Eckhoff ikke kan garantere at han blir med videre.

– Det kan jeg ikke. Nå har jeg vært med i fire år, så får vi se. Jeg har sagt at jeg ønsker å fullføre sesongen, så kommer vi til å ta stilling til situasjonen etter at sesongen er ferdig, sier trener for skiskytterjentene Stian Eckhoff.

IKKE BESTEMT SEG: Stian Eckhoff er fortsatt i tenkeboksen og skal ta valget om han fortsetter som trener etter sesongen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tiril Eckhoff: – Trist at han slutter

Mundal forteller at en heltidsjobb som landslagstrener blir for krevende som 68-åring.

– Jeg er jo godt voksen pensjonist, så jeg må begynne å slappe av også. En gang må man bestemme seg for å slutte, sier Mundal til NRK.

Tiril Eckhoff ville gjerne beholdt Mundal lenger.

– Det er trist at han slutter. Han har lært meg veldig mye. Uten han hadde jeg ikke tatt medaljer i OL og gull i VM, sier hun.

TRAPPER NED: Steinar Mundal forlenger ikke kontakten som langrennstrener. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Vil ha utlending dersom skytetreneren slutter

Landslagsløper Ingrid Landmark Tandrevold tror sjansen er stor for at Stian Eckhoff takker for seg etter sesongen.

– Jeg tror det er «50/50» for han. Nå har jo Stian vært treneren min i to år. Hvis han gir seg blir det en stor overgang med trenerbytte, sier Tandrevold.

Hun mener at så lenge utøverne har klare synspunkter på hva som skal gjøres bedre, så kommer det til å bli et godt opplegg for neste år uansett hvem som blir trener.

– Vi må være forberedt på endringer, både gode og dårlige. Jeg syns Stian er en utrolig flink trener, men jeg skjønner jo at jobben kanskje ikke er forenelig med å ha små barn og familie hjemme.

NRKs ekspert, Ola Lunde, mener Norge bør se til utlandet dersom Eckhoff må erstattes.

– Simon Eder har gjort det veldig bra som skytetrener for Hviterussland. Han er en av verdens beste, sier Lunde.

GIR MUNDAL ÆREN: Tiril Eckhoff gir Steinar Mundal æren for VM- og OL-medaljer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Herretrenerne forlenger

Mens det kvinnelige skiskytterlaget må vente på svar om hvem som blir trener neste sesong, har Sigfrid Mazet og Egil Kristiansen forlenget sine kontrakter som trenere for Johannes Thingnes Bø og resten av skiskyttergutta.