Eckhoff gir opp verdenscupen – satser for fullt på OL

– Jeg tror ikke det går. Med så mange verdenscuprenn jeg har stått over nå, så er det ikke mulig, sier Eckhoff om mulig sammenlagtseier i verdenscupen før sprinten i Ruhpolding.

For sesongen har nok ikke vært helt som hun hadde håpet. Hun stod over flere renn over nyttår, og nå skal hun også stå over kommende renn i Tyskland for å trene i høyden i stedet. Det sier hun til VG.

Nå handler det meste om OL i Beijing for 31-åringen.

– Ja, og det å gå gode skirenn. det er det jeg synes er gøyest med skiskyting, så da må jeg prøve å få til noen av de, sier Eckhoff.

Fikk dårlige hardøkter

Hun dro hjem fra samling i desember, og sa hun hadde gjort noen feil den gangen. Nå er hun klar over hva som gikk galt.

– Jeg har brutt dårlige hardøkter – og så ble det på en måte sånn at du drar det med deg videre og går flere dårlige hardøkter, istedenfor å stoppe opp, analysere litt og ta en fot i bakken om at dette ikke er bra nok. Jeg hadde veldig lyst til å fortsette, hadde veldig lyst til å pushe – så trener du litt mer og så går det sånn på det jevne, men så er det ikke bra nok, innrømmer hun.

– Er du rett og slett overtrent?

– Nei, tror det skal litt mer til for å få en overtrent-diagnose. Jeg håper ikke det var det som skjedde, men det er marginer og den idretten vi driver med er jo ekstrem marginal. Når du ikke er i form er det vanskelig å skyte og da baller det på seg. Men jeg tror ikke jeg var overtrent - tror bare det var totalbelastningen som var altfor, altfor høy.

Har ikke satt medaljemål

Onsdag havnet hun på 19.-plass i sprinten i Ruhpolding. Selv om det ikke var Eckhoff på sitt beste, er hun fornøyd med sin innsats.

– Jeg synes det var greit. 1,1 (én bom på hver skyting) er ikke så gærent. Det er bedre enn før jul, så det tenker jeg er positivt, sier hun.

VM-dronningen fra 2021 sier ikke noen konkrete mål for OL. Hun ønsker bare å være den beste versjonen av seg selv.

– Jeg har ikke satt noen eksakte medaljemål i OL fordi det blir så veldig spesielle forhold der, men jeg har jo lyst til å være på start og være den beste versjonen av Tiril. Det er målet mitt fortsatt, forteller Eckhoff.

– Den beste versjonen av Tiril kan jo ta noen gull?

– Ja, eller altså nei. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke per dags dato, men jeg er i god form og det er det viktigste for meg