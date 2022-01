Ett OL – to veldig ulike uttaksstrategier

I dag offentliggjøres den endelige norske OL-troppen. Blant utøverne som skal reise til Beijing for å konkurrere vil det være tolv skiskyttere og seksten langrennsløpere.

OL er det ene mesterskapet hvor skiskyttere og langrennsløpere konkurrerer på samme arena. I tre uker bor, trener og konkurrerer de to landslagene side om side.

Etter to OL som aktiv har jeg sett hvor ulik praksisen for uttak er, hvordan det påvirker utøverne.

KJEMPER OM PLASS: Sjur Røthe etter herrenes 15 km fellesstart fri teknikk under Tour de Ski i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forskjellige kulturer

Sett utenfra virker nok de to miljøene forvekslende like, men for dem på innsiden oppleves det som to forskjellige kulturer med veldig ulike måter å løse utfordringer.

I den norske skiskytterleiren er det tradisjon for å gi utøverne tidlig beskjed om hvilke distanser de skal gå i mesterskap.

Når skiskytterne reiser til precamp er alle informert om hvilke konkurranser de skal gå, eventuelt ikke gå. Alltid med en åpning for at det kan bli forandringer ved sykdom eller total formsvikt, men i realiteten er uttaket tatt.

I langrenn er praksisen en helt annen.

Her holdes distanseuttakene åpne mye lengre. Langrennsledelsen er ikke fremmed for å arrangere testløp noen dager før et renn for å avgjøre hvem som får den siste plassen på distansen. Den som er best der og da får gå.

Det er et uttak det er vanskelig å argumentere imot. Men det er også en måte å gjennomføre et uttak på som krever mye både psykisk og fysisk av langrennsløperne.

JUBELDAG: Marte Olsbu Røiseland Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Johannes Thingnes Boe og Tarjei Boe, jubler etter prisutdelingen etter 4 x 7,5 km blandet stafett i skiskyting-VM i Oberhof. Tyskland Foto: Hendrik Schmidt / AP

Stemningsskifte i matsalen

«Jeg vet ikke» var ofte svaret jeg fikk da jeg spurte langrennsløperne hvilke distanser de skulle gå når vi bodde sammen forrige OL.

Sett bort fra de aller beste virket det som om ledelsen likte å holde uttaket åpent så lenge som mulig for å sikre at de som var i best form fikk konkurrere.

Etter at et uttak var gjort, kunne jeg merke en tydelig endring i stemningen i langrennstroppen. Utøvere som tidligere hadde deltatt aktivt i praten rundt måltidene ble plutselig mer innesluttet og holdt seg mer for seg selv. Hos andre merket jeg en tydelig lettelse og glede. Alltid avdempet i respekt for lagkameratene som ikke var tatt ut.

Det var en uskreven regel at uttak ikke skulle være samtaleemne rundt matbordet, men det var likevel tydelig. Noen drømmer var knust, mens andre fremdeles levde i noen dager til.

Tapper løperne for energi

Langrenn og skiskyting har ulike krav til mentalt overskudd. Som skiskytter er du fullstendig avhengig av at hodet er på plass for å kunne prestere på topp. For langrennsløperne avhenger alt av den fysiske formen.

Likevel har jeg flere ganger stusset over måten langrennsledelsen gjennomfører uttak på.

Hvordan kan en utøver forberede seg optimalt til det som kanskje er karrierens viktigste konkurranse, når man må bruke masse energi på å sikre plassen bare dager i forveien?

Samtidig husker jeg frustrasjonen jeg kunne kjenne på som reserve hvis jeg følte meg i bedre form enn dem som var tatt ut fremfor meg. Jeg husker spesielt godt den følelsen fra mitt siste mesterskap, i VM i Anterselva. Å komme dit uten å være tiltenkt å gå en eneste konkurranse var blytungt.

Å være med til et mesterskap som reserve er noe av det tøffeste jeg har opplevd som utøver. Målet jeg hadde jobbet så hardt for hele året var i realiteten tapt, men samtidig måtte jeg hver dag ut og gjennomføre treningen, slik at jeg var best mulig forberedt i tilfelle noe skulle skje med en av de andre utøverne.

Akkurat da skulle jeg ønske det var som i langrenn.

"THE BIRD'S NEST": Oversiktsbilde av nasjonalstadion, også kjent som fugleredet, hvor åpnings- og avslutningsseremoniene for vinter-OL i Beijing 2022 vil bli holdt. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Noen vil bli skuffet

Men det lagvenninnene mine fikk, som ikke langrennsløperne får på samme måte, var en ro som er gull verdt før viktige konkurranser. For er det noe som stjeler mentalt overskudd er det nettopp usikkerhet rundt uttak.

Jeg er sikker på at ledelsen i Norges Skiskytterforbund mener at deres praksis er den beste, og det samme gjør langrennsledelsen.

Det som er helt sikkert er at OL-billettene som deles ut i dag vil gjøre mange utøvere lykkelige. Like sikkert er det at for noen av disse, vil oppholdet i Beijing ende med skuffelse.