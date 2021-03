Dypt bekymret etter fluorblindtest – testapparat analyserte feil

– De har en veldig lang vei å gå før dette fungerer i det hele tatt, sier Norges smøresjef, Stein Olav Snesrud til NRK under verdenscupavslutningen i sveitiske Engadin.

Leverte blindtest

I 2019 fortalte skipresident Erik Røste stolt at et fluorforbud i internasjonal langrenn var vedtatt i FIS-styret. Men utviklingen av testapparatet tok lang tid og var lite tilfredsstillende. I oktober ble det i stedet utsatt til sesongåpningen før neste sesong, om åtte måneder.

Siden den gangen har det vært stille rundt utviklingen av testapparatet.

Men den siste måneden har imidlertid Snesrud vært tett på arbeidet rundt maskinen som skal avdekke fluorjuks.

I uken før verdenscupen i Falun i slutten av januar, leverte nemlig Snesrud fra seg flere par ski til arbeidsgruppen som jobber med testapparatet i FIS.

Det fungerte som en blindtest for å se om apparatet klarte å identifisere om det var fluor eller ikke på skiene.

Det ble levert følgende:

En serie med totalt 16 ski, det vil si åtte par, som har fått fluorpulver på seg veldig mange ganger.

Enkelte av disse skiene ble også vasket, de la på fluorrens og senere lagt på fluorfri voks både to, fire og seks ganger. De brukte fluorfrie sprayglidere. Totalt ble det åtte forskjellige smurningsalternativer.

Ikke nok med det. Snesrud ville også teste hvordan apparatet ville reagere på følgende:

Det ble levert skipar som aldri har hatt fluor på seg. Det ble levert åtte par der alle hadde forskjellige varianter av fluorfri smurning.

– Bekymringsverdig

Svarene kom for ikke lenge siden. Altså over en måned etter de ble levert. Den norske smøresjefen forteller at de var omtrent så nedslående som det går an å få blitt.

Smøresjef Stein Olav Snesrud, her før et NRK-intervju under verdenscupavslutningen i Sveits sist helg. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det er jo det som er bakgrunnen jeg har for å si at de er langt unna. Ut ifra de testene de gjorde i Falun, så er de ikke i nærheten av å ha et fungerende apparat, sier Snesrud.

Fasiten ble som følger:

– Fem av skiene som kom tilbake og merket «ingen fluor» er ski som bare har fått ett lag med glider over fluorpulveret. På to ski i samme par, som har fått samme behandling, har de funnet fluor på den ene skien og ingenting på den andre. Så er det fire av 16 ski uten klart svar. Det er altfor stor variasjon i de svarene, sier Snesrud og sukker.

– Det som er mest bekymringsverdig handler om de skiene vi leverte som aldri har hatt fluor på seg. På et par ski der fant de én ski med fluor og en ski uten. De fant seks ski totalt i den fluorfrie serien som de mener det er fluor på og tre ski har spørsmålstegn bak seg. Det vil si at man sannsynligvis ville fått rødt lys på vei inn til start.

Tror november blir tidlig

Snesrud vet at åtte måneder til neste sesongstart går fort når FIS allerede har brukt lang tid på å utvikle testapparatet.

– De sier at de garanterer at dette ikke vil bli implementert før det fungerer hundre prosent. De må gi seg selv mer tid for å jobbe med det.

Men kan det implementeres til sesongstarten i november 2021?

– Det tror jeg slettes ikke, sier Snesrud, som ikke vil spekulere rundt når han tror testapparatet tidligst vil bli tatt i bruk.

Håper på bedre resultater

SKIPRESIDENT OG MEDLEM AV FIS-STYRET: Erik Røste, her avbildet under VM i Oberstdorf i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Skipresident Erik Røste skriver til NRK at de har fullt fokus på utviklingen av testapparatet.

I det ligger «metoden som skal avdekke fluor på alle såletyper, strukturer, ulike temperatur- og snøforhold og ikke minst fluor som er kamuflert med fluorfrie produkter».

– Dette er teknisk krevende. Det jobbes aktivt med utviklingen og nye tester skal tas nå på slutten av verdenscupsesongen, som vi håper gir bedre resultater enn de som ble tatt i Falun for snart to måneder siden, sier han.

Ikke meningen

Pierre Mignerey er renndirektør i FIS og også med i arbeidsgruppen rundt utviklingen og implementeringen av testapparatet. Han er langt krassere enn Røste.

– De som gjorde testene med apparatet i Falun vet at vi ikke kan ha de resultatene vi fikk der. Nivået er definitivt ikke godt nok, sier han til NRK.

Han mener imidlertid det er et viktig poeng at det ble kommunisert til nasjonene at det også ville bli slik. Testene og de påfølgende analysene skulle ikke gi noen fasit, sier Mignerey, og forteller at det var viktig å teste ski i felt og ikke bare i et laboratorium.

I tillegg skulle testene sørge for innsamling av data for tilpasning og justering av algoritmen som skal avgjøre om skiene er godkjent for bruk kommende sesong.

– Kun spekulasjoner

Når NRK legger frem Snesruds utspill om at han tror apparatet ikke vil være klart til bruk under sesongåpningen i november, svarer Mignerey ærlig på at han ikke vet hvordan dette skal bli i fremtiden.

Målet i første omgang er at de nasjonale skiforbundene og industrien skal kunne kjøpe apparatet i april for å teste det, i god tid før forbudet trer i kraft i juli. Han erkjenner at de dermed bare har noen uker på seg.

– Det er umulig å innføre et forbud hvis vi ikke er mer enn hundre prosent sikre på at det ikke vil komme falske negative eller falske positive resultater. Det er vanskelig å svare på om det er mulig. Hvis ikke blir det kritisk, sier Mignerey.

Erik Røste sier:

– Det blir kun spekulasjoner. Utviklingsarbeidet pågår for fullt.