Magnus Carlsen fikk en drømmestart på VM i lynsjakk. Han har spilt raskest i så godt som alle partiene, men i det sjette partiet, kom første poengtap.

Da møtte Carlsen den 15 år gamle Nodirbek Abdusattorov. Det vekslet frem og tilbake, pila gjorde store utslag, og Carlsen gjorde en stor tabbe da han overså at motstanderen kunne slå ut en brikke.

– Det var ikke helt det store. Det var tabber av et kaliber som Magnus ikke gjør når han er helt på topp. Kanskje han er litt sliten eller kanskje han slipper opp litt, sier Torstein Bae.

– Det var nok ikke det partiet Magnus er mest fornøyd med, mener Bae.

VM i lynsjakk 2019 Ekspandér faktaboks Slik er stillingen i VM i lynsjakk etter fem partier. 5,5 poeng: Magnus Carlsen 5,5 poeng: Nodirbek Abdusattorov 5,5 poeng: Vladislav Artemiev 5 poeng: Bartosz Socko 5 poeng: Dmitry Jakovenko 5 poeng: Dmitry Andreikin 5 poeng: Maxim Matlakov 5 poeng: Alireza Firouzja 5 poeng: Baadur Jobava 5 poeng: Shakriyar Mamedjarov 12 spillere har 4,5 poeng. Andre norske: 4 poeng: Aryan Tari 3,5 poeng. Johan-Sebastian Christiansen

Fikk svært god start

Likevel: Carlsen har fått en imponerende start på lynsjakken. Han vant de fem første partiene etter å ha presset motstanderne på klokka i samtlige av partiene. Dermed følger han opp trenden fra VM i hurtigsjakk, hvor Carlsen spilte raskest i samtlige partier.

– Det er et bevisst valg at han ønsker å presse motstanderen på tiden. Det er en tommelfingerregel at du kan tåle å spille litt dårligere bare du spiller raskt. Han tåler å spille litt dårligere trekk, men så veier han opp for det på tiden, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

I alle de fire partiene har altså Carlsen spilt raskest. I det første partiet brukte motstander Aleksandr Predke mye tid, samtidig som at nordmannen spilte svært solid.

– Dette er noe av den beste starten jeg har sett fra Magnus i et mesterskap. Med svarte brikker mot en meget bra russer. Han er i kjempeslag nå, og dette var overbevisende. Han utspiller motstanderen, sier Bae.

Også i det andre partiet ble Carlsen stående klart best både på tid og brett mot en ny russer, Vladimir Belov.

Etter 31 trekk måtte Belov gi seg.

Også mot Saleh Salem i parti fire ble tidsbruken avgjørende. Carlsen vant også parti nummer fem.

– En oppvisning

Men så, i dagens femte parti, havnet Carlsen etter på tid, samtidig som han fikk en litt dårligere stilling.

Da giret Carlsen opp. Radoslaw Wojatszek spilte aggressivt, og polakken byttet dronningen sin mot to tårn tilbake.

SMIL: Dette bildet sier mye om Carlsens humør etter lørdagens VM-tittel. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Begge spillerne kastet ut trekk på brettet, og da det roet seg litt ned, var det Carlsen som hadde den klart beste stillingen.

Dermed ble det fem seiere på rad i innledningen av dagen, i et parti som var svært underholdende og uoversiktlig lenge.

– Det var en oppvisning. Han kom tilbake og kjempet. Han er den sterkeste når sekundene begynner å bli få. Han aksepterer ikke remis, kommenterer NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

– Trenger å roe seg

Etter de første partiene har ikke Carlsen ønsket å gjøre intervjuer. Pappa Henrik forklarer til NRK at sønnen trenger den tiden han kan til å roe ned før neste parti.

– Nå ville han rett inn på bakrommet. Det er veldig mye folk her. Han trenger bare å roe seg og være konsentrert og finne stemningen han hadde de tre første dagene, så går det bra.

Den taktikken har åpenbart fungert bra, med fire seiere på rad i starten av lyn-mesterskapet.

– Det så veldig bra ut. Han trenger litt tid til å roe seg og finne stilen, men spillemessig var det veldig bra, sier Henrik Carlsen til NRK etter første parti.