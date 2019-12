Test deg selv: Klarer du sjakkoppgavene?

VM i hurtig- og lynsjakk begynner torsdag 26. desember og varer til mandag 30. desember.

Magnus Carlsen og de fleste andre i verdenstoppen stiller til start. De ville neppe hatt store problemer med å løse oppgavene, men klarer du det?

Hver dag kommer vi til å legge ut to nye oppgaver laget av Geir Sune Tallaksen Østmoe og Atle Grønn.

Det blir én lett og én vanskelig oppgave hver dag. Oppgavene blir vanskeligere for hver dag som går. Denne artikkelen oppdateres med to nye oppgaver hver dag klokken 12.00. Scroll nedover for å velge oppgaver.

Her kan du følge sendingen og chatte med våre eksperter underveis i VM.

Oppgavene kommer også til å løses direkte på TV etter partiene hver dag.

Lykke til!