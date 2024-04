Som så mange ganger i 2023-sesongen ble det buet og sunget mot VAR også i 2024.

Men denne gangen var det ikke hets eller kritikk mot dommeren i samme slangen. For etter årets første eliteseriekamp, var det stort sett bare ros å få for hoveddommer Rohit Saggi.

– Sterkt og godt dømt av Rohit Saggi. Noe annet enn gult hadde vært feil. Godt dommeren fortsatt kan dømme, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen på X/Twitter.

ROSER DOMMEREN: TV 2-ekspert Jesper Mathisen. Foto: Lise Åserud / NTB

«Hater, hater, hater VAR»

Situasjonen han får ros for var da Nino Zugelj ble hindret av Stian Stray Molde da han var på vei gjennom mot mål i førsteomgangen.

Dommer Saggi nøyde seg med det gule kortet, men fikk beskjed på øret om å se situasjonen i reprise på skjermen på sidelinjen.

Der ble han stående. I nøyaktig ett minutt og 54 sekunder, mens publikum buet og irriterte seg over den lange pausen.

«Hater, hater, hater VAR» ble sunget på Fredrikstad Stadion.

Etter VAR-sjekken ga Saggi gult kort til trener Mikkjal Thomassen for protester, og stod også på sitt angående det gule kortet til Molde.

ETT MINUTT OG 54 SEKUNDER: Det var tiden det tok før Rohit Saggi hadde bestemt seg etter at FFK fikk sin første smak av VAR. Foto: NTB

Det er ikke så ofte at en dommer blir stående på sin avgjørelse etter å ha sett på VAR-skjermen. Avgjørelsen mottok han ros for.

– Jeg har dommerbevis, men jeg skal ikke mene altfor mye om det. Jeg synes ikke den er «clear and obvious» og jeg synes det er en helt riktig avgjørelse, sier Thommasen til NRK.

– Jeg synes det er interessant at dommeren står ved sin beslutning. Det er nok unntaket når de går ut til skjermen.

23-åring scoret i debuten

Gjennombruddet for de gulkledde kom rett etter pausen. Glimt presset på, og fikk til slutt lagt inn fra høyresiden ved Zugelj. Inni boksen hadde venstreback Fredrik Bjørkan tatt turen.

Foran keeper kastet en av banens laveste spillere (180 cm) seg inn med hodet først og stanget inn 1-0 til gjestene.

Ti minutter etterpå var Glimt uhyre nære å doble. Målscorer Bjørkan pisket inn et hardt innlegg på foten til Albert Grønbæk. Avslutningen var knallhard og hadde retning mot nettaket, men FFK-keeper Jonathan Fischer fikk kastet opp en sterk hånd og avverget på utrolig vis.

FORAN BORTEFANSEN: Glimt-fansen hadde tatt turen i hopetall til plankebyen. Her feirer Fredrik Bjørkan foran dem. Foto: NTB

Det var ikke slik at FFK aldri skapte muligheter. Oscar Aga fikk ballen helt alene med Nikita Haikin etter timen spilt. Med hele stadion på beina gikk det et rungende sukk gjennom vårluften da avslutningen hans bare trillet inn i armene til den russiske sisteskansen.

Etter 70 minutter kom kampens andre – men også denne gangen for Glimt. En lang ball fra Grønbæk havnet til slutt hos Glimt-debutant August Mikkelsen som satte ballen i mål på halvvolley.

– Det viktigste er at laget gjør en god prestasjon og at vi får med oss tre poeng. Det er det som betyr noe. Og hvis man kan bidra til det i form av målpoeng så er det enda bedre, sa Mikkelsen til NRK etter kampen.

JUBLER: August Mikkelsen (til venstre) feirer debutmålet for Glimt. Foto: Thomas Andersen / NTB

4153 dager

4153 dager hadde gått siden Fredrikstad Fotballklubb sist spilte kamp i Eliteserien. En mørk novemberdag i 2012 tapte de 0-2 for Molde og rykket ned til 1. divisjon.

Den dagen spilte Simen Rafn fra start for de røde og hvite. Nesten 12 år senere var han plassert på benken mot Glimt.

Siden sist har FFK rotet seg inn i flere nedrykksstrider på nivå to. I tre sesonger fra 2018 til 2020 befant de seg attpåtil på nivå tre av norsk fotball.

LA OPP PÅ DIREKTEN: Tidligere FFK-spiller Tarik Elyounoussi la opp direkte på TV 2 før kampen. Foto: Thomas Andersen / NTB

Før kampen valgte for øvrig den rødhvite helten Tarik Elyounoussi å legge opp på direkten i et intervju med TV 2 før kampen.

– Jeg kan si det offisielt her og nå at jeg har lagt opp, sa han til TV 2.

36-åringen kunngjorde at en lang karriere var over etter 113 kamper for klubben fordelt på to perioder.