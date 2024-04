Elyounoussi la opp på direkten

Adidas gjør endringer etter nazi-kritikk

Adidas forbyr å trykke nummer 44 på den nye tyske landslagsdrakten som herrelandslaget skal bruke under fotball-EM på hjemmebane til sommeren.

Det bekrefter talsmann for Adidas, Olver Brüggen, overfor Kronen Zeitung.

– Vi vil blokkere nummer 44 så raskt som mulig, sier han.

Bakgrunnen for endringen kommer av fonten Adidas har valgt å bruke på tallene. Nummer 44 vil nemlig bli nærmest identisk med SS-logoen.

SS er forkortelse for Schutzstaffel, som oppsto som en paramilitær organisasjon knyttet til det tyske nazipartiet NSDAP.

Det har kommet en rekke reaksjoner i sosiale medier etter den tyske landslagsdrakten ble presentert. Adidas tar derfor til motmæle og er klare på at de tar avstand fra nazistene.

– Folk fra rundt 100 nasjoner jobber hos Adidas. Selskapet vårt står for å fremme mangfold og inkludering, og som et selskap kjemper vi aktivt mot fremmedfrykt, antisemittisme, vold og hat i alle former, sier Brüggen.

(NTB)