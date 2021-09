Drillo om Solbakken-dilemma: – En veldig spesiell problemstilling

Mandag skrev NRK om Solbakkens store dilemma før oppgjøret mot Gibraltar.

På den ene siden må Norge helst vinne med mange mål for å forbedre målforskjellen, men på den andre siden står fire sentrale spillere i fare for å miste neste kamp.

I oktober reiser Norge til Tyrkia, som i øyeblikket er ett poeng foran både Nederland og Norge. Det er målforskjell, og ikke innbyrdes oppgjør, som teller etter antall poeng.

Etter et døgn i tenkeboksen forteller Solbakken at både «Moi» og landslagskaptein Ødegaard spiller mot Gibraltar.

– Jeg skal se at alle kan trene og har det OK, men det er ikke slik at alle fire står over. Vi skal først vinne kampen, og så se om det er målforskjell å spille for, og det er viktig å ta det i den rekkefølgen der, sa Solbakken, som poengerte at Norge hadde svak uttelling både mot Latvia og Gibraltar (borte).

– Riktig

Da VGs reporter utfordret landslagssjefen på om hvem han kan garantere spiller, svarte Solbakken både «Moi», Ødegaard og Erling Braut Haaland.

De to førstnevnte må dermed være ekstra konsentrerte tirsdag kveld.

– Det er jo en veldig spesiell problemstilling. Når du spiller mot Gibraltar og ikke tåler gult kort, så kan du innrette deg etter det, men det er aldri 100 prosent garantert. Du kan jo få gult etter en ufrivillig hands etter dagens regler, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

GOD STEMNING: Landslagssjef Ståle Solbakken sammen med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han er tydelig på at dette er en sjanse Solbakken bør ta.

– Dette (Gibraltar) er et lag som vet at det dreier seg om å tette igjen bak. Da er du avhengig av å ha de beste på banen, sier Drillo.

Han får støtte av NRK-ekspert Carl-Erik Torp, som trekker frem nettopp Tyrkia-kampen som et annet argument.

– Det er en liten gambling det er riktig å ta for å få til en god prestasjon mot Tyrkia, også. For hvert minutt de spiller sammen, gir det verdifull relasjonsbygging, sier Torp.

– Det er jo spillere som vil bli viktig mot Gibraltar, og vi så jo der nede at det ikke var bare bare å låse dem opp. Han må øke sannsynligheten for seier og flere mål, legger han til.

– Scorer ikke uansett

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror ikke det blir noe problem for spillerne å unngå det gule kortet.

– Når du har spillere som vet de må sone hvis de får et gult kort, og snart har en viktig kamp, går det fint an å unngå det gule. De kommer til å ha fokus på sine offensive oppgaver, og hvis det kommer en kontring, så la de kontre. De kommer ikke til å klare å score uansett, sier Mathisen og smiler.

– Hvordan vil et gult kort bli tatt imot?

– Det er jo to av Ståles viktigere spillere, og det ville vært en aldri så liten bommert. Samtidig er han opptatt av at alle kamper skal tas seriøst, og dette er et signal om at de tar også denne kampen seriøst. De unngår fint det gule kortet, og selv om det skulle komme en vanskelig situasjon, så må de la den passere, og så vil noen av lagkameratene fikse opp, sier Mathisen.

Der Solbakken bekreftet at Ødegaard og Elyounoussi får spilletid, er det fort mer aktuelt å la midtstopper Strandberg og midtbanekriger Thorsby stå over.

Landslagssjefen fikk også et direkte spørsmål om dette fra Nettavisens reporter.

– Vi har ikke bestemt oss for det, men det kan være. Det må vi se på. Jeg må se at alle er klare og disponible, sier Solbakken.