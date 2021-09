Solbakken med stort dilemma før neste kamp: Vurderer å benke stjerner

Det gir landslagssjefen hodebry.

Skal han stille sitt antatt sterkeste lag mot lille Gibraltar og risikere karantene, eller skal han minimere karantenerisikoen og benke fire av sine mest brukte spillere?

Det vil trolig være en langt større sportslig utfordring å stille med et svekket lag mot Tyrkia enn Gibraltar.

– Har snakket om det

Solbakken innrømmer overfor NRK på søndagens pressekonferanse at han er i tenkeboksen.

Etter noen få sekunder med grubling på podiet medgir han følgende:

– Vi har snakket om det. Men ikke konkludert. Av alle de fire vil det sikkert være noen av de som starter på banen, sier han.

Da NRK påpeker at det kan være relativt stor gambling, svarer Solbakken følgende:

– Det er en balansegang. Med målforskjell, for eksempel. Først handler det om å vinne kampen og ta den på mest seriøse måte som mulig. Og så, hvis vi får det i vår gate, se om vi kan score flere enn vi har gjort. Men samtidig først og fremst vinne kampen, sier landslagssjefen.

Martin Ødegaard, Stefan Strandberg, Mohamed Elyounoussi og Morten Thorsby må stå over mot Tyrkia hvis de får gult i neste kamp. Foto: Geir Olsen / NTB

Han røper at han brukte timene etter kampslutt tirsdag på å se kampen i Norges gruppe mellom Gibraltar mot Tyrkia. Den mener Solbakken illustrerer godt at man ikke skal ta lett på Gibraltar.

– Tyrkia jublet uforholdsmessig mye da de scoret ti minutter ut i andre omgang, påpeker han.

Fornøyd dagen derpå

I innledningen av pressekonferansen dagen etter Latvia-kampen fikk Solbakken spørsmål om han har begynt å tenke på Tyrkia-oppgjøret som kommer.

«Ingenting», hevdet landslagssjefen. Men da NRK tok opp den mulige karanteneutfordringen, erkjente han likevel at han hadde mulige karanterer i bakhodet.

Landslaget valgte å fly hjem til Norge allerede lørdag kveld, og søndag hadde de lett trening på nasjonalarenaen. Solbakken forteller at han allerede har rukket å se Latvia-kampen i reprise.

– Det var en veldig bra gjennomført kamp. Vi hadde ti-tolv lurvete minutter mot slutten av første omgang som ikke var like bra, men i andre omgang ble vi bare sterkere og sterkere. Det eneste du ikke kan være 100 prosent tilfreds med, er uttellingen på sjansene, sier Solbakken til NRK.

Både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spilte godkjente kamper mot Latvia. Norge trenger dem i sitt ess mot Tyrkia i oktober om det skal bli tre poeng i bagasjen hjem til Oslo. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Siden Solbakken ble ansatt som landslagssjef i desember 2020 har Norge spilt syv kamper.

– Fire bunnsolide kamper

Regnskapet så langt viser fire seire, to tap og én uavgjort, men selv mener han laget bør dømmes ut fra hva som er gjort i kvalikkampene.

Der er fasiten tre seire, et skuffende tap mot Tyrkia og en solid uavgjortprestasjon mot Nederland.

– Hvis vi skal summere opp, har vi spilt fire tvers gjennom bunnsolide kamper, samt en kamp der vi slapp inn noen voldsomt lette mål mot Tyrkia (0-3 i mars). Vi kan ikke ta med treningskampene i Málaga i juni, dem kan vi ikke dømmes etter, sa han etter 2-0-seieren mot Latvia.

Solbakken er glad for at Norge har satt seg i en posisjon til å ha ting i egne hender, og i oktober blir det, hvis Norge ikke kløner det til mot Gibraltar, en svært avgjørende bortekamp mot Tyrkia i Istanbul.

– Heksegryte

Før den tid skal også Tyrkia møte Nederland borte på tirsdag.

– Vi vet at vi kommer til en heksegryte, men også at det godt kan hende at vi er foran Tyrkia på tabellen. Det vil være enormt press og trøkk på dem, og vi har vist at vi kan spille på forskjellige måter. Vi er gode med ballen i etablert angrep, og vi kan kontre. Det åpner for ulike kampplaner ut fra hva vi opplever, sier han.

Vel vitende om at Norge har verdens kanskje aller beste bakromsspiss i Erling Braut Haaand.

– Det blir en spennende taktisk utfordring. Men trolig tåler vi ikke å tape, understreker landslagssjefen.

Som kjent går gruppevinneren direkte til VM, mens gruppetoeren går inn i en svært tøff playoff der 12 lag, alle gruppetoerne og de to beste Nations League-lagene, blir fordelt i tre playoff-grupper og skal kjempe om de tre siste VM-plassene.

Kvalifiserer Norge seg til VM i Qatar? Ja Nei Vis resultat

Norges neste kamp spilles hjemme mot gruppejumbo Gibraltar tirsdag kveld. Solbakken er nådeløs på at dette er en kamp som skal vinnes 999 av 1000 ganger.

– Vi må bare unngå at det blir den tusende gangen, for i fotball kan det skje, er advarselen hans.

Kampstart på Ullevaal er 20.45.