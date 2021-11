Drillo om mulig sluttspill i Eliteserien: – Noe av det verste jeg har hørt

– Det er noe av det verste jeg har hørt, og det er noe av det dummeste jeg har vært borti.

Det sier en krystallklar og åpenhjertig Drillo til NRK om det som har vært den store snakkisen i norsk fotball de siste dagene.

Som NRK kunne avsløre søndag, utredes nå muligheten for å endre ligastrukturen og innføre sluttspill i norsk toppfotball på herresiden.

Det er foreløpig ikke sikkert hva slags sluttspillmodell Norsk Toppfotball eventuelt vil foreslå, men Pål Arne «Paco» Johansen, som leder arbeidet for Norsk Toppfotball, røper at de ser på flere modeller.

– Vil ødelegge fotballen

Paco trekker frem at en rekke sammenlignbare land har innført sluttspill, som Danmark, Østerrike, Kypros og Kroatia, men Drillo mener det vil være et feilgrep å gjøre det samme.

– Se på England, Italia, Frankrike, det er ingen som har noe sånt. Dette vil ødelegge fotballen, spør du meg, sier den tidligere landslagssjefen.

– Hvorfor mener du det?

– Det er en sjarm med det vi har nå, hva skal et sluttspill med de dårligste og de beste lagene føre til? For meg er det helt meningsløst. Jeg ser ingen grunner til å endre på det vi har i dag, sier Drillo.

En endring i seriestrukturen krever behandling på fotballtinget, og trolig kommer det kommende tinget i mars 2022 for tidlig.

Men ifølge Pål Arne Johansen er det stort flertall blant de norske toppklubbene for å spille flere kamper i løpet av en sesong, og flertall for å spille flere kamper mot likeverdig motstander.

Sluttspill er allerede innført på kvinnesiden og blir gjeldende fra 2022-sesongen. På nyåret kommer Norsk Toppfotball med sin innstilling om hva som bør skje på herresiden.

Rekdal støtter tanken

Paco og NTF får støtte fra HamKam-trener Kjetil Rekdal, som nylig førte laget sitt tilbake til Eliteserien.

I 2022 skal de grønnhvite fra Hamar spille på norsk fotballs øverste nivå for første gang siden nedrykket i 2008, men selv om Rekdal leder et antatt bunnlag er 53-åringen tilhenger av forslaget om å endre seriestrukturen.

– Ja, for meg er det viktigste at vi finner noe som gjør norsk fotball bedre. Da er kamphverdagen viktig, og vi må finne noe som gjør at økonomien til klubbene blir forsterket, sier Rekdal til NRK.

Da er flere kamper som betyr noe løsningen, tror han, og mener et sluttspill der både nedre halvdel og øvre halvdel har noe å spille for.

I Danmark får eksempelvis vinneren av sluttspillet på nedre halvdel en kvalikplass til Europa-spill.

LIKER IDÉEN: Kjetil Rekdal er tilhenger av sluttspill-tanken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Rekdals oppfatning er at norsk toppfotball lenge har holdt seg på samme nivå når det gjelder sponsor- og publikumsinntekter, mens andre og sammenlignbare land øker.

– Vi må se hva vi skal gjøre for å henge med, slik at vi ikke blir totalt akterutseilt, sier Rekdal til NRK.

Han er dermed inne på noe av det samme Paco og NTF bruker som begrunnelse for at de nå ser på en mulig endring i ligastrukturen:

Norsk fotball må bli mer attraktivt generelt sett.

– Vi har hatt en viss publikumsnedgang det siste tiåret, og dette var også før koronaen kom. Dette kan gjøre produktet enda mer attraktivt slik at enda flere fans kommer til stadion, sier Johansen om den mulige spissingen.

Rekdal mener det handler om to ting: Få best mulig nivå i norsk toppfotball og ha best mulig ressurser tilgjengelig.

– Da får vi en profesjonell hverdag som ligner den våre unge spillere kan få i utlandet. Ellers risikerer vi å miste dem tidlig, mener HamKam-sjefen.

– Bør stemmes ned

Rekdal er tilhenger av en sluttspillmodell der topplagene møter hverandre oftere, og bunnlagene møter hverandre oftere.

– Det vil være det som er mest utviklende, tror han.

Egil «Drillo» Olsen mener det ikke er noe som tilsier at norsk fotball trenger en spissing på det øverste nivået. Han vil beholde ligastrukturen slik den er i dag.

– Sånn det er nå har vi i hvert fall en Eliteserie der bunnlagene kan slå topplagene. Såpass jevnt er det. Hadde vi hatt dårligere bredde i toppen, kunne det vært et poeng i å krympe antall lag i ligaen. Men så lenge det er såpass jevnt som det er nå, ser jeg ikke noen grunn til å endre noe, sier Drillo.

– Hva bør skje med sluttspill-forslaget nå?

– Det bør stemmes ned.