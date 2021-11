Kaller sluttspill-nyheten «ufattelig» – men topptrenere støtter forslaget

Søndag kunne NRK avsløre at Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til de 32 klubbene i Eliteserien og 1.-divisjon for herrer, er i ferd med å utrede mulighetene for å endre ligastrukturen og innføre sluttspill.

– Det er stor majoritet blant klubbene for å spille flere kamper i løpet av en sesong, og en stor majoritet for å spille flere kamper mot likeverdig motstander, hevder Pål Arne «Paco» Johansen, som leder arbeidet, overfor NRK.

Nyheten har skapt stor debatt i Fotball-Norge.

LSK-spiss Thomas Lehne Olsen er blant dem som ikke liker tanken på en ny ligastruktur.

– Jeg hørte det rett før kampen her. Det høres veldig rart ut. Vi kan holde oss til det her, det er det beste. Det er en ganske jevn serie fra før. Det er Glimt som stikket seg litt ut, ellers er det ganske jevnt, sier han til NRK etter 0-0 mot VIF søndag kveld.

Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Molde og Glimt er positive

Nå går to av Norges topptrenere ut og støtter forslaget.

Både Glimt-trener Kjetil Knutsen og Molde-trener Erling Moe mener dette kan bidra til å styrke norsk fotball.

– Vi kommer til å ende på 47 kamper i år, og det er ekstremt utviklende å spille kamper på høyt nivå, så jeg skjønner tanken bak det, sier Kjetil Knutsen til NRK.

Glimt-sjefen mener Danmark har gjort dette med suksess.

– Vi er jo litt sånn i Norge at når vi tenker litt i ny retning, da får vi litt panikk. Jeg tenker at de som jobber med det politiske i dette skal få ta seg av det, og så er det et stykke unna at vi trenger å begynne å bite negler, sier Knutsen.

Molde-trener Erling Moe mener tidspunktet er modent for se på strukturen i norsk toppfotball.

– Jeg er tilhenger av at de beste møtes oftere gjennom en sesong, da får vi en enda tøffere konkurransebit, sier Erling Moe til NRK.

Her kan du se søndagens Sportsrevyen der sluttspill-nyheten ble et tema:

Sandviken sikret seriemesterskapet for første gang i klubbens historie. Du trenger javascript for å se video. Sandviken sikret seriemesterskapet for første gang i klubbens historie.

Debatten ble også viet mye tid under Eurosport-programmet Fotballrunden etter søndagens serierunde.

Der hadde ikke Molde-treneren noen problemer med å si rett ut at han ønsker en endring i ligastrukturen velkommen.

– Dette er noe jeg er tilhenger av. Jeg tror det vil gjøre produktet enda bedre, både på øvre og nedre halvdel, slik at det blir nerver hele veien. For utviklingen av norsk fotball trenger vi flere av de tøffe toppkampene slik at vi blir enda bedre og kommer oss ut i Europa, sier Moe.

Molde-sjefen mener de som er negative nå, vil bli overbevist etter hvert.

– Dette er noe som ligger i ryggmargen hos folk, og som publikum ikke er så begeistret for, men for sluttproduktet som er fotballen tror jeg vi vil vinne dem over når de får leve litt mer med det.

Molde-trener Erling Moe tror forslaget vil heve norsk fotball. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Også Rekdal positiv

Det er ikke bare trenerne til topplagene som er positive.

HamKam-trener Kjetil Rekdal, som nylig ledet laget sitt tilbake til Eliteserien foran neste sesong, mener også dette er rett vei å gå.

– Jeg følger Erling Moe på mye av dette. Du får mange av topplagene mot hverandre på slutten av sesongen, og du får bunnlagene mot hverandre, som gjør at de kanskje tørr litt mer, sier Rekdal til Eurosport.

Han trekker frem søndagens kamp mellom Mjøndalen og Viking (0-1) som et eksempel.

– Der ble Mjøndalen tvunget inn i egen sekstenmeter i 90 minutter. Hvis de hadde spilt mot Stabæk tror jeg kampen hadde vært mer åpen og utviklende, mener Rekdal.

Det er foreløpig ikke sikkert hva slags sluttspillmodell Norsk Toppfotball eventuelt vil foreslå, men Pål Arne Johansen sier til NRK at de ser på flere modeller.

Supporterne er negative

NRK har også tatt tempen hos noen av de største supporterklubbene i Eliteserien.

Selv om en rekke sammenlignbare land allerede har innført sluttspill, som Danmark, Østerrike, Kypros og Kroatia, er det stor skepsis her hjemme.

– Jeg synes det er en dårlig idé. Det er mange nok kamper allerede, og min holdning er at det er bedre med 14 lag. Selv om det å gå på kamp er kuleste i verden, så er det nesten som en jobb for de mest ihuga supporterne. Vi sliter allerede å få plass til alle kampene innenfor rammene som er der i dag. Mange av kampene teller for lite, sier Erling Rostvåg, talsmann i Klanen.

Tony Johansen, talsmann i Kanarifansen, støtter Rostvåg.

– Det er veldig negativt at de prøver å få til det. Et sluttspill er det ingen som ønsker, og det ser man av diskusjonen som har vært tidligere. Serien skal ha én borte- og hjemmekamp, og så har vi NM til det andre, mener han.

– Helt ufattelig

Erlend Ytre-Arne Vågane, som er leder Brannbataljonen, er hakket sterkere i karakteristikken.

Han er rett og slett rystet av det som nå utredes.

– Jeg klarer knapt å ordlegge meg sterkt nok om dette. Jeg synes det er helt ufattelig at de begynner å rote med dette forslaget etter at det ble forkastet og hudflettet for noen år siden. Man blir helt matt. Det er et kjempeproblem at fotballederne bruker energi og tid på å komme med sånne dusteforslag og sånne «quickfix»-ordninger, sier han.

– Hvorfor er det dårlig?

– Det blir først og fremst mye mer uforutsigbart. Vi trenger ikke flere lure løsninger, mener han.

Sluttspill er allerede innført på kvinnesiden og blir gjeldende fra 2022-sesongen.

Norsk Toppfotball kommer med sin innstilling på nyåret om gutta bør følge etter.