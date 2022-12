Drillo ble direkte skuffet over fotball-VM: – Var mye rart

– Jeg sitter igjen med mange inntrykk, naturligvis. I hvert fall når det gjelder bomber og overraskelser som vi sjelden ser. Tillegg i tiden ble en ny greie. Ja, det var mye rart.

Egil «Drillo» Olsen tar seg tid til en oppsummerende prat med NRK to dager etter at Argentina sikret VM-gullet på Lusail stadion i Qatar.

– Middelmådig

Fotball-landsfaderen fulgte naturligvis nøye med på det sportslige underveis i mesterskapet, men dommen er like direkte som spillestilen han selv har stått for:

– Kvaliteten på det som ble prestert var relativt middelmådig, slår Drillo fast overfor NRK.

– Særlig med tanke på at det var et VM-sluttspill. Og det er vel nå tydeligere enn noensinne at de beste fotballagene i verden nå, det er ikke landslag. Det er klubblag, legger han til.

– Hva spesielt er det du synes er middelmådig og oppsiktsvekkende?

– Det går på defensiv organisering, der var det mye rart. Det var vanskelig å få tak på hva de egentlig prøvde på. Det var veldig mange unødvendige balltap på egen halvdel, som igjen gjorde at mange av målene ikke kom etter veldig godt angrepsspill, men håpløst angrepsspill av det laget som mistet ballen. Det var det for mange av i VM. Kvaliteten var jeg ikke imponert over, sier en skuffet Drillo.

– Selvmål fra Messi

For å ta et eksempel på nettopp slike balltap:

I finalen mot Argentina scoret Frankrike det sene utligningsmålet 2-2 rett før full tid etter at Lionel Messi mistet ballen på vei fremover.

– Jeg kaller det bortimot et selvmål fra Messi, sier Drillo med et smil.

Flere kommentatorer under VM har i motsetning til trenerikonet rost kvaliteten under VM, og argumentert med at spillet har nytt godt av at de aller fleste spillerne er midt i sesong.

Infantino: – God kvalitet

Fifa-president Gianni Infantino er blant dem som har latt seg begeistre.

– Jeg har faktisk sett alle kampene, og for å si det veldig enkelt og tydelig, dette har vært det beste gruppespillet i et VM noensinne. Kampene har vært av god, god kvalitet, uttalte den kontroversielle Fifa-sjefen nylig.

– Da er jeg uenig. Jeg var ikke imponert over kvaliteten. Naturligvis var det en del enkeltmannsprestasjoner av veldig høyt nivå, men når selv Messi gjør sånne generaltabber ... Nei, kvaliteten var jeg ikke imponert over, gjentar Drillo.

Egil «Drillo» Olsen kommenterte VM på radio for NRK. Han lot seg ikke blende av det han fikk se på skjermen fra Qatar. Foto: Fredrik Varfjell

Landslagssjef Ståle Solbakken er ikke like kritisk til det han fikk se. Men han mener mesterskapet bar preg av at lagene ikke våget å eksperimentere for mye.

– Det har ikke vært de store trendene, og det har ikke vært så mye nytt å oppdage. Det kan nok handle om at det har vært litt kort forberedelsestid for lagene inn mot mesterskapet, det gikk rett fra seriespill inn i VM, sier Solbakken til NRK.

– Marokko var laget med stor L

Landslagssjefen påpeker at det var ett lag som ofte byttet formasjon underveis i kampene, og det var vinnerlaget Argentina.

– De viste seg som mest taktisk fleksible, men lyktes kanskje ikke helt med det, siden de ble hentet opp av både Nederland og Frankrike. Ellers ser vi at det fortsatt er de beste spillerne som avgjør kampene. VMs to beste spillere, Kylian Mbappé og Lionel Messi, avgjorde mye for sine lag. Etter hvert som turneringen skred frem kom det tydeligere frem, i hvert fall for meg, at Marokko var laget med stor L. Det var de som fikk satt sammen det beste kollektivet ut fra forutsetningene, mener han.

– Hva kan Norge lære av Marokko?

– Mye! De hadde en intensitet i forsvarsspillet sitt, og forsvarte egen boks veldig bra. Pluss at de hadde en viss ro med ballen slik at de fikk spilt litt selv. Og så opplevde de at noen spillere, som man ikke trodde skulle være dominerende, blomstret underveis i mesterskapet.

Landslagssjef Ståle Solbakken fulgte interessert med på VM. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Norges herrelandslags neste obligatoriske kamp spilles mot VM-skuffelsen Spania 25. mars når EM-kvalifiseringen starter.

– Spania var litt impotente

Solbakken fulgte dermed ekstra med på spanjolene, som røk ut så tidlig som i åttedelsfinalen mot Marokko.

– Da møter vi laget som hadde ballen mest i hele VM, det laget som er mest pasningssikkert og som kanskje hadde det beste posisjonsspillet offensivt og defensivt, og som virkelig er det laget som er best med ball mellom sekstenmeterne. Men om du tar vekk Costa Rica-kampen var de litt impotente de siste 20 meterne, selv om jeg synes de gjør en bra kamp mot Tyskland også. Men nå bytter de jo trener, så kanskje de kommer med andre spillere og nye ting.

– Hvordan skal Norge få et resultat mot Spania?

– Vi må være på vårt beste, og drysse over litt marokkansk forsvarsspill og ro, sier han med et smil.

Noe Drillo ble imponert over i VM, var den nye trenden med langt flere tilleggsminutter enn vanlig i internasjonal toppfotball.

Grepet var et bevisst grep av Fifa, og den gamle landslagssjefen gir to tomler opp etter å ha sett det utspille seg i praksis.

– Jeg har litt sans for det, men det henger sammen med de bruddene i spillet vi får. Ikke bare skader, men også på grunn av VAR. Det kommer sterkere og sterkere inn i bildet. At de legger til mye, det synes jeg er hetl greit. Men at dommerne ikke er flinkere til å ta tak i filming og drøying av tid, det overrasker meg, for det burde vært mulig å gjøre noe med. Det er jo ingen som liker det, drøying av tid er det motsatte av underholdning, sier Drillo.

Og har som vanlig et poeng.