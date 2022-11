VM-detaljen vekker oppsikt – slik forklarer Fifa rekordlange omganger

Fansen på VM-stadionene i Qatar har fått mye fotball for pengene. For som flere oppmerksomme seerne har påpekt: Det blir lagt til uvanlig mye tilleggstid i VM-kampene.

I løpet av de fire kampene som er spilt så langt er det lagt til 65 minutter – nesten én og en halv omgang til sammen. Englands knusende 6-2-seier over Iran er det mest ekstreme eksempelet så langt:

Qatar – Ecuador: 11 minutter totalt

England – Iran: 27 minutter totalt

Nederland – Senegal: 14 minutter totalt

USA – Wales: 13 minutter totalt

Til sammenligning ble det lagt til 24 minutter til sammen i løpet av de fire første kampene i VM 2018.

Tilleggstid VM 2018 Ekspandér faktaboks Russland – Saudi-Arabia: 2 min + 3 min

Egypt – Uruguay: 1 min + 5 min

Marokko – Iran: 2 min + 6 min

Portugal – Spania: 1 min + 4 min Totalt: 24 min

Ifølge statistikkbyrået Opta er første og andre omgang i England-Iran (14.08', 13.08'), andre omgang i USA – Wales (10,34') og andre omgang i Senegal – Nederland (10,03') de fire VM-omgangene med mest tilleggstid siden 1966.

Alle på de to første dagene i Qatar.

Liker du at dommerne i VM legger til mange tilleggsminutter? Ja Nei Vis resultat

– Vi ba alle om å ikke bli overrasket

Det er imidlertid ikke tilfeldig at dommerne legger til så mye. Det forteller Fifas dommersjef Pierluigi Collina til ESPN.

– Vi ba alle om å ikke bli overrasket hvis de fikk se fjerdedommeren løfte den elektroniske tavla med et stort tall på det, enten det er seks, syv eller åtte minutter. Hvis man ønsker mer aktiv spilletid, må vi være forberedt på at slike tilleggstider kan bli gitt, var Collina klar på før VM.

Og han har så langt vært en mann av sitt ord.

Italieneren regnes som én av tidenes beste dommere, men er nå ansvarlig for at dagens kampledere gjør jobben sin.

Han forteller at VM-dommerne har fått klare instrukser om å slå hardt ned på uthaling av tid.

– Det vi ønsker å gjøre er å på en presis måte beregne den ekstra tiden på slutten av hver omgang. Det er fjerdedommeren som gjør det, vi hadde suksess med det i Russland og vi forventer det samme i Qatar, sa Collina.

Pierluigi Collina i FIFA har gitt instruksjoner om hvordan dommerne skal håndtere tilleggstid i VM. Foto: Martin Meissner / AP

– Rart å innføre i VM

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har akkurat vært på en joggetur i Doha-varmen da NRKs journalist får fatt i ham.

Han er litt oppgitt fordi treningsklokka streiket og ikke registrerte løpeturen, men er også litt oppgitt over klokkebruken i VM.

– Jeg synes det er rart å innføre en så markant endring i et mesterskap som VM. Men jeg samtidig det er et bra og naturlig grep for å få bort det alle irriterer seg over, unødvendig tidsbruk og kynisk drøying av tid, sier Torp.

Carl-Erik Torp har stusset over de lange kampene i VM. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Fifa eksperimenterer

NRK-eksperten mener nemlig det blir feil å først innføre dette på verdens største scene, og synes heller det burde bli innkjørt og testet i enten en kvalik eller mindre ligaer før det ble sluppet løs i VM.

Han mener samtidig at Fifa tar en sjanse med spillernes helse og totale belastning ved å innføre i praksis lengre kamper.

– Selv om det høres lite ut med et kvarter tilleggstid, er spillerne så innstilt i kroppene sine på å spille 93 minutter. Det føles som at Fifa eksperimenterer med hva spillerne tåler fysisk. Det blir uvant for dem å spille så lange kamper, mener Torp.

Collina sa før VM at hensikten er å kompensere for tapt spilletid, og brukte målfeiringer som et eksempel.

– Tenk på en kamp med tre scorede mål. En feiring tar normalt ett og et halvt minutt, så med tre scorede mål taper du fem eller seks minutter, illustrerer han.

– Den kjøper jeg ikke

Den argumentasjonen gjør at Carl-Erik Torp stusser.

– Den kjøper jeg ikke, feiring av mål er en del av fotballen. Men at spillere ligger nede, det er skader og drøying av tid, det tenker jeg er kjempefint at de legger til for. Da straffer man slik kynisme. Men å straffe lag med å legge til tid for at de feirer et mål? Vil de at lagene skal slutte å feire da, for at det skal være mer effektivt? spør Torp retorisk.

I kampen mellom England og Iran ble det lagt til 14 minutter i en av omgangene. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Tid brukt på VAR, behandling av skader, bytter, straffer og røde kort er andre ting som dommerne nå er mer opptatt av å legge til tid på. Det er fjerdedommerens oppgave å regne ut hvor mye tid som går tapt på banen, mens VAR-teamet holder styr på hvor mye tid som brukes på gjennomgang av video.

– Det er bedre enn tidligere, da var det dommerens jobb å gjøre det, sier Collina.