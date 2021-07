Drama da Grøvdal gikk til finale: – For første gang har jeg oppskrapte legger

Det så lenge ut som om Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde god kontroll i sitt heat på 5000 meter i OL fredag formiddag.

Men etter hvert som løpet utviklet seg, ble dette et løp med uvanlig mye kaos.

– For første gang har jeg oppskrapte legger, sånn som 1500-meterløpere ofte har. Det er ikke vanlig på en 5000-meter, sier hun til NRK etter løpet.

– Fryktelig mye knuffing

5000-meteren ble preget av både knuffing, dytting og kaotiske tilstander. På et tidspunkt sakket plutselig en av favorittene på øvelsen, Eilish McColgan, akterut i feltet.

Uten at det var helt enkelt å se hva som skjedde, så det ut som om McColgan haltet litt da hun begynte å tape tid.

Friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal i aksjon på 5000-meterkvalifiseringen på Olympic Stadion i Tokyo fredag. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Ut på oppløpet hadde likevel Grøvdal kommet seg greit gjennom løpet. Hun lå med en trygg finaleplass, men plutselig passerte en rekke utøvere henne på de siste 70 meterne.

– Hadde du kontroll på hvor du ligger på oppløpet der?

– Nei, det er litt uvant for meg. Jeg liker egentlig å gå ut når det er 100 meter igjen. Litt på utsida. Da har jeg kontroll på folk. Nå følte jeg at jeg ble liggende i ryggen på de to foran meg, sier hun.

– Nervepirrende

Nordmannen ble til slutt nummer seks i sitt heat, men noen minutter senere ble Francine Niyonsaba disket, og Grøvdal rykket opp til femteplass.

Tiden hennes, 14.56,82, hadde uansett holdt til å gå videre på tid. Den tiden er for øvrig rundt ti sekunder bak hennes personlige rekord.

– Det er litt nervepirrende å stå her. Jeg visste at jeg måtte under 15, men jeg følte meg bra underveis. Jeg følte at jeg var bra offensiv og beina var bra. Så er det fryktelig mye knuffing, sier Grøvdal.

Nå er hun klar for sin tredje OL-finale.

– Nå er jeg bare lettet. Jeg har bare gått på hotellet og tråkka og ventet. Nå har jeg fått en god gjennomkjøring, og kan klinke til i en finale, sier hun.

Gudaf Tsegay fra Etiopia vant ikke overraskende heatet på 14.55,74. Grøvdal lå lenge inne blant de fem beste som kvalifiserte seg direkte, men sakket akterut på oppløpet.

Grøvdal gikk inn i kvalifiseringen med den fjerde beste tiden i sitt heat. De foran henne på listen hadde tider som var langt bedre enn Grøvdals årsbeste og personlige rekord 14.47,67 satt under Diamond League-stevnet på Bislett 1. juli.

Hassan vant

Gudaf Tsegay fra Etiopia satte verdensrekord med 14.13,32 i Hengelo 8. juni. I det samme stevnet satte Sifan Hassan fra Nederland verdensrekord på 10.000 meter.š

Nevnte Hassan vant det første heatet uten å ta seg ut på pene 14.47,89.

Både Tsegay og Hassan vil være blant dem som vil kjempe om OL-gullet.

I OL i Rio de Janeiro for fem år siden Karoline Bjerkeli Grøvdal ble hun nummer sju på 5000 meter og nummer ni på 10.000 meter.

Hun skal også løpe 10.000 meter senere i mesterskapet i Tokyo.