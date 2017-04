Dortmund-politiet holder alle muligheter åpne: – Virket planlagt

Tirsdag kveld kom nyheten om tre eksplosjoner ved Borussia Dortmunds spillerbuss. Eksplosjonene førte til at forsvarsspiller Marc Bartra ble sendt til sykehus.

Han blir for øyeblikket operert, etter at han fikk en glassplint i høyre underarm.

– Politiet har fortalt at eksplosivene var gjemt i en hekk ved siden av veien på førersiden av bussen, og gikk av akkurat da bussen passerte, sier Borussia-direktør Hans-Joachim Watzke.

På en pressekonferanse med Dortmund-politiet etter ulykken informerer Gregor Langer om at politiet nå holder alle muligheter åpne.

– Vi kan ikke si for mye av hensyn til etterforskningen. Vi må ha som utgangspunkt at dette var et målrettet angrep mot BVB, og vi har satt alle tilgjengelige styrker i beredskap. Vi søker i området etter annet sprengstoff, sier Langer.

BUSSEN: Vinduer på bussen ble knust under eksplosjonen. Foto: Martin Meissner / AP

Mener det virket planlagt

– Foreløpig er det ikke klart hva bakgrunnen for dette er, og vi holder alle muligheter åpne. Dette virker som noe som er planlagt, sier Langer.

Samtidig berømmer han tilskuerne på stadion for å beholde roen, noe han mener gjorde jobben til politiet lettere. Han presiserer også at de vil gjøre en stor innsats for at kampen er trygg i morgen, med sprengstoffhunder blant annet.

Sandra Lücke sier det er funnet en gjenstand, men hun kan ikke si mer om det av taktiske grunner. Dette skal dreie seg om en lapp.

Opplevde det på nært hold

– Når lagene ankommer prøver jeg å være i garderobeområdet, særlig her i Dortmund. For jeg kjenner flere her godt, og det er alltid hyggelig å si hei.

Det sier Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft som var på Signal Iduna Park da bussen ble rammet av eksplosjonene.

NÆRT HOLD: Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft opplevde alt på nært hold. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Plutselig begynte folk å løpe, og vi får beskjed om at det har vært en «incident» med bussen. Vi vet bare at noe har skjedd, den har stoppet og at noen er skadet. Men de ville ikke si hvem det var, sier Fjørtoft til NRK samtidig som han ser på Monaco-spillerne ha en treningsøkt på banen.

Fjørtoft opplevde alt på nært hold, og forteller at alle jobbet for å ikke skape panikk blant tilskuerne på stadion, men at flere journalister fikk beskjed om hva som hadde skjedd.

Mesterligakvartfinalen mellom Borussia Dortmund og Monaco er utsatt til onsdag kveld.

– Det ble en periode hvor alle fikk mye ulik informasjon. Da er det viktig å holde hodet kaldt. Jeg synes Dortmund løste situasjonen på en forbilledlig måte, sier han.

– Det var et angrep på bussen, men vi får «håpe» det bare var noen tullinger som har funnet ut av at dette var morsomt. På den andre enden av skalaen kan det være et bevisst angrep på Dortmund-bussen og fotballen, men det er viktig å ikke spekulere, sier Fjørtoft.