Brasil kunne ha stått med berre to poeng etter to kampar, for første gong sidan 1978.

Men etter 91 minutt tuppa Philippe Coutinho til slutt ballen i mål frå kort hald – etterfølgt av ville jubelscenar i Brasil-leiren.

Sju minutt på overtid ordna seg også for Neymar, som scora sitt første mål i denne verdsmeisteren – også det ei enkel avslutning frå kort hald.

– No slepp presset på Neymar litt taket, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Dermed vann storfavorittane Brasil 2–0 mot Costa Rica.

– Brasil mala på og mala på. Det var heilt fortent, meinte Carl-Erik Torp.

Trekte tilbake straffe

Men det såg lenge svært mørkt ut for for eit Brasil-lag som for dagen var kledde i blått.

I det 78. minutt fekk Brasil tildelt straffespark etter at Neymar nokså lett gjekk i bakken etter ein duell med den tidlegare Vålerenga-stopparen Giancarlo González.

Dommar Björn Kuipers peikte først på straffemerket. Men så bestemte han seg for å nytte seg av VAR-systemet og sjå situasjonen på nytt. Då Kuipers kom tilbake på bana signaliserte han at han omgjorde si eiga avgjersle.

– Det er heilt korrekt, sa NRK-ekspert Lise Klaveness.

OMGJORDE STRAFFE: Björn Kuipers gav først straffespark til Neymar, før han ombestemte seg. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Sjansesløsing

Etter ein sløv første omgang, der faktisk Costa Rica hadde den største sjansen, handla det meste om Brasil etter pause.

Før fem minutt var spelt hadde både Neymar, Gabriel Jesus og Philippe Coutinho vore svært nær scoring. Keylor Navas slo deretter til med ei kjemperedning då Neymar prøvde seg igjen i det 56. minutt.

I det 72. minutt avslutta Neymar like utanfor Navas sitt venstre kryss. Seks minutt seinare kom altså situasjonen der Neymar først vart tildelt straffe.

Etter denne situasjonen heldt Brasil fram med å presse, utan å kome til dei heilt store sjansane før Coutinho altså fekk sjansen på overtid.

Sløv 1. omgang

Det tok langt tid før Brasil klarte å setje eit skikkeleg press på kvartfinalistane frå 2014. Faktisk var det Costa Rica som skapte den første kvalifiserte sjansen då Celco Borges –Fredrikstad-spelar mellom 2009 og 2012 – avslutta like utanfor frå om lag 14 meter.

Brasil heva seg etter kvart. Gabriel Jesus sette ballen i mål i det 26. minutt, men vart korrekt vinka ned for offside. Like etter var det nære på for Neymar jr., men han fekk eit litt for «langt» touch på ballen.

– No har Brasil skrudd på sjarmen dei siste fem minutta, sa NRK-kommentator Christian Nilssen då halvtimen var spelt.

Brasil-trenar Adenor Leonardo Bacchi, oftast kalla «Tite», har ikkje fått laget sitt skikkeleg i gang i årets VM. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Men så stoppa det litt opp igjen for Brasil, og det var ikkje så mykje å seie på at det stod 0–0 til pause.

– Brasil finn liksom ikkje heilt ut av det, sa Christian Nilssen etter første omgang.

Over ein omgang til skulle det ta før dei til slutt fann vinnarformelen.