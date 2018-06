Ronaldo om Neymar: – Det er et gigantisk press

De brasilianske stjernene fra 1998-VM er denne helgen i Oslo for å spille oppvisningskamp mot «Drillos», med «den originale» Ronaldo i spissen.

Mesterskapet i 1998 endte som kjent ikke helt som Brasil ønsket, og selv om de har vært blant favorittene i samtlige mesterskap siden, så har det bare blitt én triumf (2002). I 2014 var en hel nasjon på gråten når Neymar måtte ut på båre, og VM-drømmen glapp – hele sju ganger bak Júlio César.

Nå skal det revansjeres.

– Jeg er optimistisk for Brasil, og for Neymar. Det virker som at han er helt frisk nå etter fotskaden, men det er et helt gigantisk press. Å spille for Brasil i VM er det største presset en spiller kan ha, sier Ronaldo til NRK.

TAP: Uten Neymar ble det stygge sifra for Brasil da de møtte Tyskland i semifinalen i 2014. Foto: Natacha Pisarenko / AP

– Unødvendig

Brasil-legenden vet godt hva han prater om. Presset på en 21 år gammel Ronaldo var enormt foran verdensmesterskapet i 1998, men det endte med en mystisk kollaps og finaletap. Kanskje var presset for stort.

KLAR FOR NORGE: NRK møtte Ronaldo foran omkampen mot Norge lørdag. Atter en gang hviler det meste av presset på den tidligere storscoreren. Foto: Mattis Holt / NRK

– Det er ikke bra at én spiller får alt det presset, men sånn er det. Vi er profesjonelle spillere, og vi er der for å represtere en hel nasjon. Det innebærer mye ansvar. Jeg mener det er et unødvendig ansvar, men det er noe vi må forholde oss til, sier han.

I 2002 fikk de derimot revansje, da Tyskland ble slått i finalen. Ronaldo scoret to. Nå håper legenden at Neymar kan få til det samme.

– Han må fokusere på det som skjer på banen, og stenge ute alt utenfor. Jeg synes han har håndtert presset godt i både Barcelona og PSG. Han er klart vår største stjerne, og jeg håper vi kan få mye glede av han i Russland, sier Ronaldo.

Hyller Brasils taktikk

Tidligere Brasil-spiller Emerson er enig med lagkameraten.

– Det lå utrolig mye press på Ronaldo sine skuldre når vi spilte, og det samme skjer nå. I Brasil virker det som vi velger én spiller som får alt ansvaret. Som med Neymar nå, og som med Romario og Zico tidligere. Jeg synes ikke det er noe særlig, sier han til NRK.

Ronaldo poengterer derimot at dagens Brasil er mye mer enn et «enmannslag».

– Brasil har sett veldig bra ut i det siste, og har vist en solid og god taktikk. Jeg er optimist, og de er absolutt en av favorittene, sammen med Spania og Tyskland, sier han.