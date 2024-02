The Telegraph: Skal teste ut blått kort i fotball

Den britiske avisen skriver at innføringen av blått kort vil bli kunngjort av fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) fredag.

Videre opplyser Telegraph at et blått kort vil medføre at en spiller blir sent av banen i ti minutter, og at det er noe som skal deles ut for kyniske forseelser som stanser angrepsmuligheter eller for å ha vist forakt mot dommerne. Ifølge avisen ble Giorgio Chiellinis trøyeholding av Bukayo Saka under EM-finalen i 2021 under et Ifab-møte trukket frem som en forseelse som skal gi blått kort.

Som med gule kort, vil to blå kort tilsvare et rødt kort. Det samme vil gjelde hvis en spiller får ett gult kort og ett blått kort.

Blått kort vil ikke innføres på toppnivå fra start, men det kan ifølge The Telegraph bli aktuelt å teste det ut på profesjonelt nivå som FA-cupen etter sommeren.

Uefa-president Aleksander Ceferin er blant dem som har vært motstandere av et blått kort. Telegraph skriver at blåe kort ikke vil bli tatt i bruk i sommerens EM eller i Mesterligaen neste sesog.

– Det er ikke fotball lenger, sa Ceferin til Telegraph i januar.