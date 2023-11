Skrekktala som gir norsk optimisme: – Smått absurd

– Det er jo ganske smått absurde tal, eigentleg, seier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

– Brutale tal, seier landslagstrenar Ståle Solbakken.

3-3-kampen søndag borte mot Skottland var på sett og vis samanfattande for korleis Noreg har prestert både i EM-kvaliken og generelt under Solbakken.

For totalt på dei åtte kampane i EM-kvaliken sleppte dei inn tolv mål.

Det er i seg sjølv meir enn nokre av laga som har gått direkte vidare til EM. Samtidig sleppte dei berre til sjansar som gjorde at det var forventa at Noreg skulle sleppe inn 6,1 mål. Det viser xGA-tala NRK har samla frå Fotmob.

– Vi er det laget som har størst forskjell på expected goals mot og det vi slepp inn. Så må vi diskutere om det er eit slumpetreff eller om sjansane blir så store, sa Solbakken på pressekonferansen etter Skottland-kampen.

Solbakken: – Gjer vondt

Under Ståle Solbakkens leiing har Noreg no vore gjennom ei VM-kvalifisering, eit gruppespel i Nasjonsligaen og ei EM-kvalifisering, totalt 24 kampar.

Det har enda med norsk mageplask i alle tilfella. Tala viser også tydeleg kvifor.

På dei 24 kampane hadde Noreg ein total xG på 44,63 mål. Det svarer til 1,86 mål per kamp. Noreg skåra 36 mål.

på 44,63 mål. Det svarer til 1,86 mål per kamp. Noreg skåra 36 mål. På dei 24 kampane hadde Noreg ein total xGA på 20,95. Det svarer til 0,87 baklengsmål per kamp. Noreg sleppte inn 27 mål.

Samla viser tala at Noreg under Solbakken har, med både skåra mål og baklengsmål, underprestert med 14,68 mål.

– Vi hadde ein periode med dårleg utteljing. Den har vorte gradvis betre. Med tanke på den defensive delen har vi vorte hardt straffa for feil. Og nokre av feilvurderingane våre i enkelte situasjonar har vore for store, seier Solbakken.

GROBOTN TIL FRUSTRASJON: Solbakken trekkjer fram Skottlands tredje mål på søndag som «ting som ikkje skal skje». Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Landslagssjefen held fram:

– Eg som trenar må vere kald med tanke på at eg ser på dei faktiske forholda, og ikkje bli kjenslestyrt. Men samtidig heller ikkje berre avfeie det og si «haha, her ser du, vi har rett». Vi må granske og ta ein gjennomgang.

Solbakken seier at tala også «gjer vondt».

– Tala er på mange måtar veldig positive, men samtidig blinkar det også nokre varsellamper, seier han vidare.

– Med dei tala så er det endå større grunn til å gå endå djupare for å finne detaljar, små nyansar eller små vridingar som gjer at vi også kan få med oss dei siste resultata, samanfattar han.

Stikk motsett for Skottland og Spania

På den nemnde pressekonferansen etter Skottland-kampen verka han nærast rådvill.

– Det går ikkje an å forklare, sa han, på spørsmål om han hadde opplevd meir stong ut som trenar enn i EM-kvaliken.

– Det er ikkje noko godt svar på det, men tala rimar ikkje – verken dei objektive eller subjektive, sa han vidare.

For Noreg sin del er tala mildt sagt sørgjeleg lesnad, målt mot det faktiske resultatet. For dei underliggjande tala er langt meir hyggjeleg lesnad.

I EM-kvaliken hadde Noreg totalt sett ein xG på 13,1 og ein xGA på 6,1. Det enda med 14 skåringar og 12 baklengsmål, eit samla negativt avvik på fem mål.

– Eg hadde ikkje vore uroleg viss dette hadde vore ein serie på 30 eller 38 kampar. Her blir det avgjort på veldig få kampar, så då blir det ekstremt rundt dei tala med tanke på den faktiske forholda, seier Solbakken.

TIDLEGARE TRENAR: Lars Lagerbäck (høgre) leidde Noreg i tre og eit halvt år. Her saman med assistent Per Joar Hansen og Erling Braut Haaland under ein kamp mot Romania i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Gruppetoar Skottland hadde til samanlikning ein xG på 8,88 og xGA på 8,84, men skåra 17 mål og sleppte inn åtte mål – eit positivt avvik på 8,96 mål.

Også gruppevinnar Spania skåra langt meir enn forventa basert på avslutningane dei kom til. Dei enda med 17,81 i xG og 4,41 i xGA, og heile 25 skåringar og fem baklengsmål. For Spania utgjer det eit positivt avvik på 6,6 mål.

Mesterskapskvalik og Nasjonsligaen under Solbakken Ekspander/minimer faktaboks Ståle Solbakken tok over som landslagssjef for Norge i desember 2020 og ledet sin første kamp for landslaget da VM-kvaliken startet i 2021. I tillegg til VM-kvaliken, har Norge vært gjennom et gruppespill i Nasjonsligaen og en EM-kvalifisering. VM-kvalik i 2021: 10 kamper, 18 poeng. Snitt på 1,8 poeng per kamp.

Total xG på 21,09 mål (2,11 xG per kamp). Scoret 15 mål (1,5 mål per kamp).

Total xGA på 8,52 (0,85 xGA per kamp). Slapp inn 8 åtte mål (0,8 mål per kamp).

Totalt avvik mot xG og xGA på -5,57 mål. Nasjonsligaen i 2022: 6 kamper, 10 poeng. Snitt på 1,67 poeng per kamp.

Total xG på 10,44 (1,74 xG per kamp). Scoret 7 mål (1,17 mål per kamp).

Total xGA på 6,33 (1,06 xGA per kamp). Slapp inn 7 mål (1,17 mål per kamp).

Totalt avvik mot xG og xGA på -4,11 mål. EM-kvalik i 2023: 8 kamper, 11 poeng. Snitt på 1,38 poeng per kamp.

Total xG på 13,1 (1,64 xG per kamp). Scoret 14 mål (1,75 mål per kamp).

Total xGA på 6,1 (0,76 xGA per kamp). Slapp inn 12 mål (1,5 mål per kamp).

Totalt avvik mot xG og xGA på -5 mål.

Lågare poengsnitt enn Lagerbäck

Den norske trenden under Solbakken er i sterk kontrast til korleis det heile såg under Lars Lagerbäck fram til avgangen til svensk i desember 2020. Lagerbäck hadde eit noko høgare poengsnitt i kvalifiseringar og Nasjonsligaen (1,79) enn Solbakken (1,63).

NRK har sett på tala frå EM-kvalifiseringa i 2019, og dessutan Nasjonsligaen i 2020 og Nasjonsliga-playoff same år – der Noreg hadde eit poengsnitt på 1,69 poeng.

I dei 16 kampane hadde Noreg der ein xG på 29,41 mål og ein xGA på 25,74 mål. Likevel skåra dei 32 mål og sleppte berre inn 17 og overpresterte kraftig dei underliggjande tala.

Solbakken seier sjølv han ikkje hadde sett på dei underliggjande tala under forgjengaren før NRK presenterte tala for han.

– Det viser at laget som ein heilskap har teke nokon steig, meiner Solbakken.

– Viser mangel på kvalitet

NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg seier at det er «ingen tvil» om at dei underliggjande tala under Solbakken er positivt nytt i jakta på ei meisterskapsdeltaking for første gong sidan EM i 2000.

– Utfordringa til eit landslag er at kvar kamp omtrent tel dobbelt samanlikna med eit klubblag, fordi det er så få kampar og så tett. Då blir dei marginane så avgjerande.

EKSPERT: Kristoffer Løkberg. Foto: Nicolai Eid Trondal

– Viss ein held oppe slike tal i ein VM-kvalik, så vil sjansen for å bikke det sin veg vere veldig mykje større enn viss ein hadde hatt dei underliggjande tala som Lagerbäck hadde, meiner Løkberg.

Samtidig er han klar på at kvalitet også kan spele inn i reknestykket, som så tydeleg viser at Noreg har underprestert framfor begge måla under Solbakken.

– At det har skjedd førre gong og no, viser at det er mangel på kvalitet i avgjerande situasjonar. Klarer du å forhindre mål med ei blokkering, eller glir den inn mellom beina dine og går i mål? Det er også ei ferdigheit, seier han, og samanfattar:

– Det er ei ferdigheit som andre nasjonar over tid ser ut til å ha meir enn oss.