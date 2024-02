– Dette er naturlig nok en livskrise for meg. Jeg har spilt fotball hver dag siden jeg lærte meg å gå, og var absolutt ikke klar for å gi meg. Nå er alt tatt ifra meg. Fotballkarrieren er over, sier Stefan Strandberg til Vålerengas nettsider.

Oslo-klubben, som rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, skriver i en pressemelding at midtstopperen ble rammet av en livstruende blodpropp i venstrebeinet.

Den har sørget for en brå og uventet slutt på 33-åringens karriere som fotballspiller.

– Jeg var klar for å kjempe for Vålerenga og landslaget, og dette er et stort sjokk. Akkurat nå er jeg bare glad for å være i live, men trenger tid på å la alt synke inn, sier Strandberg.

Vålerengas lege, Erik Rosenlund, sier i pressemeldingen fra Vålerenga at en komplikasjon inntraff da Vålerenga-kapteinen ble operert for prolaps i ryggen før jul.

Planen var et han skulle starte opptrening i starten av februar, men nå venter i stedet en lang rehabilitering som også innebærer medisiner livet ut.

STERKERE: Stefan Strandberg har kommet seg gjennom en svært alvorlig situasjon, men må gå på medisiner livet ut. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Mange blanke øyne

Strandberg var selv innom Vålerengas hjemmebane på Valle tirsdag, der han formidlet nyheten direkte til trenere og spillere.

– Det er en trist dag. Tankene går selvfølgelig til Stefan og familien som har vært gjennom noen veldig krevende dager og uker, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til NRK.

VIF-TRENER: Geir Bakke forteller om en emosjonell, vemodig og trist dag. Foto: NTB

– Det var et sjokk. Et veldig, veldig stort sjokk. I hvert fall med tanke på hvor alvorlig det her har vært. Nå høres det heldigvis ut som det går bra heldigvis, men det var mye å ta inn, sier Christian Borchgrevink til NRK.

Vålerenga-leiren møter NRK utenfor garderoben en drøy halvtime etter at Strandberg var på besøk, og de forteller om en preget spillergruppe.

– Det er klart det var emosjonelt, vemodig og trist på en gang å høre Stefan fortelle sin historie, og at han må slutte å spille fotball – noe som på en måte er identiteten hans og det han elsker mest her i verden utenom familien, sier Bakke.

– Akkurat nå har alle hatt mer enn nok med å samle seg. Jeg håper vi spillerne kan støtte hverandre, for det er tøft å se en kompis gå gjennom og slite med det her, sier Borchgrevink og fortsetter:

– Det var mange blanke øyne. Det var bare så ekte og veldig følsomt. Det sier litt om Stefan at han ønsker å komme og fortelle til oss direkte.

Se når Strandberg tok farvel med garderoben

Solbakken: – Han er en fighter

Landslagstrener Ståle Solbakken sier til NRK at han har vært på besøk hjemme hos Strandberg. Da fikk de snakket godt sammen.

– Det er kjedelig å ikke få avslutte karrieren på egne vilkår. Han er selvsagt langt nede nå, men han er sterk. Han skal nok komme seg gjennom dette også, sier Solbakken.

Landslagstreneren, som har brukt Strandberg mer eller mindre fast for Norge, beskriver Strandberg som en «fighter».

– Dette var jo snakk om en livstruende situasjon, og den kampen vant han. Det er det viktigste. Han har alltid spilt med hjertet utpå drakta. Han har opplevd flere skader gjennom karrieren men alltid kommet seg tilbake. Han er en fighter, sier Solbakken.

Strandberg fikk landslagsdebuten av Per-Mathias Høgmo i november 2013. Han fikk totalt 36 kamper med det norske flagget på brystet, og spilte også for flere aldersbestemte landslag.

Leo Østigård har vært stoppermakker med Strandberg de siste landskampene.

– Det er skummelt og ikke noe gøy. Livet er brutalt, og ting snur raskt. Det er ekstremt trist og en vond dag, men jeg er veldig glad for at det har gått bra, sier Napoli-stjernen til NRK.

STOPPERMAKKER: Stefan Strandberg og Leo Østigård har spilt tolv kamper sammen. Foto: BILDBYRÅN

– Stefan og jeg har hatt et fantastisk forhold. Han er en god venn og tok meg godt inn i gruppen da jeg kom. Stoppermakker handler om kjemi og det har vi hatt. Han har vært som en far for meg. Han har lært meg alt og vi har delt både oppturer og nedturer sammen. Stefan er fantastisk, og jeg vil takke ham for det han har lært meg, fortsetter Østigård.

24-åringen er tydelig på at spillergruppen vil savne Strandberg i landslagssamlingene.

– Vi mister en ledertype. Han er en leder for oss og det vil være et stort tap for hele gruppen. Han har lært mye og vi må ta med de tingene videre. Han har alltid gjort sitt og ingenting å angre på.

JOBBET TETT: Ståle Solbakken og Stefan Strandberg, her under en landslagssamling. Foto: BILDBYRÅN

– Sjokkerende

– Det er trist å høre. Jeg ønsker han og familien god bedring. Det høres akutt og alvorlig ut, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, som selv vet hvordan det er å få en brå avslutning på karrieren. Torp måtte selv legge opp etter at han fikk hjertestans i 2011.

For Torps del førte det til en identitetskrise, men akkurat nå ønsker han bare det beste for Strandberg og de rundt ham.

TRIST: Carl-Erik Torp. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

– Det er alltid den kjipeste måten å legge opp på, men det er ikke noe å tenke på for øyeblikket. Dette er en akutt situasjon og alvorlig sykdom. Konsekvensene av å legge opp er ikke så viktig, sier Torp.

NRKs fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg ble, som de fleste andre, tatt på senga av nyheten.

– Det er sjokkerende. Jeg er glad for at det høres ut som det går bra. Det viktigste er at det går bra med ham. Det er naturlig nok trist for han at han må legge opp, sier Løkberg, som selv har spilt mange ganger mot Strandberg.

SJOKKERT: Kristoffer Løkberg. Foto: Carina Johansen / NTB

– Når helsa blir bra og alt kommer til alt, så ser han tilbake på en fantastisk karriere som han kan være stolt av. Han har sikkert masse muligheter til å bidra på andre fronter i livet etter hvert. Men først og fremst er det viktig at det går bra med han helsemessig, sier Løkberg.

Ønsker en rolle i fotballen

Strandberg, som i fjor også ble far for første gang, sier at livet hans har blitt snudd opp ned på kort tid.

– Men jeg har gode støttespillere og ønsker en rolle i fotballen også i framtida. Den nærmeste tiden handler om å bearbeide det som har skjedd, og bruke perioden fremover med mine nærmeste, sier Strandberg.

TUNG SESONG: 2023-sesongen ble en tung en for Stefan Strandberg. Vålerenga-kapteinen opplevde å rykke ned med Oslo-klubben. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nedrykkssesongen i 2023 ble en tøff en for Strandberg. Gjennom hele sesongen ble Vålerengas mest profilerte spiller stadig vekk kritisert.

Flere mente han ikke burde spille for det norske landslaget.

Før jul tok han et kraftig oppgjør med kritikken.

Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, sier hovedstadsklubben har mistet sin kaptein og bærebjelke. Strandberg hadde opprinnelig en spillerkontrakt ut 2024. Han sier at klubben vil stå for de kontraktsmessige forpliktelsene og støtte Strandberg.

– Det aller viktigste er at det ikke gikk enda verre med Stefan. Han har hatt en fantastisk karriere, og vi ønsker å takke han for innsatsen på banen.

Strandberg avslutter en lang karriere der han har spilt for klubber som Vålerenga, Rosenborg, Krasnodar, Hannover 96 og Salernitana.