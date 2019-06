Disse koblingene knytter Carlsen til spillbransjen

Tirsdag meldte NRK at Magnus Carlsen oppretter en egen sjakk-klubb. Målet er å verve 1000 medlemmer for så å stemme for bettingsamarbeidet mellom Norges Sjakkforbund og Kindred.

De 1000 første medlemmene skal få gratis medlemskap.

Mannen som kjøpte domenet til den nye sjakk-klubben er Magnus Barstad. Han er konsulent for Unibet, som igjen eies av Kindred.

– De har ikke noe med hverandre å gjøre annet enn at de er gode venner fra langt tilbake. Han har hjulpet Magnus teknisk med dette. Unibet eller Kindred har absolutt ingenting med dette å gjøre. Jeg skjønte det var et spørsmål om det. Men det faktiske forholdet er at dette ikke har noen ting med Unibet eller Kindred å gjøre, sier Carlsens manager, Espen Agdestein.

– Så det er Magnus som betaler for disse medlemmene?

– Ja, sånn jeg har forstått det, så er det det. Det er ingen andre sponsorer eller noe som skal dekke dette for han. Det han sier, det står han for selv. Det er ingen andre aktører involvert, sier Agdestein.

Barstad skriver på Twitter at han ikke er ansatt i Unibet, men at han tipser om fotball og basketball som konsulent.

Unibet har ingenting med Offerspill å gjøre, understreker Barstad.

– Jeg er med i Offerspill for min kompetanse på SoMe (sosiale medier) og entreprenørskap. Og fordi jeg er en venn av Magnus. Noe jeg har vært lenge før Unibet kom på banen, skriver Barstad.

Barstad har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Men det finnes flere rundt Carlsen som har en kobling til spillbransjen.

Eide spillselskaper

NRK har sett nærmere på nettverket rundt Magnus Carlsen.

Verdensmesteren eier 85 prosent av aksjene i selskapet Magnuschess. Pappa Henrik eier de resterende 15 prosentene. Dette selskapet eier videre 44 prosent av Play Magnus, som blant annet har en sjakk-app.

Magnus Carlsen tok med seg deler av teamet sitt i Play Magnus til FN for å spille mot 15 motstandere samtidig i 2018. Dra venstre: Magnus Carlsen, Arne Horvei, Espen Agdestein og Kate Murphy. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Nestleder i Play Magnus er, ifølge Brønnøysundregisteret, Hinojosa Enrique Ivan Richard Guzman. Han startet opp firmaet PokerStrategy, som ble solgt for 38 millioner euro til Playtech tilbake i 2013, ifølge GamingIntelligence.

Kindred kjøpte i 2018 opp nettopp Playtech, skriver de på sine egne sider.

Agdestein bekrefter at Guzman har solgt seg ut av PokerStrategy.

Et av styremedlemmene i Play Magnus er Kjetil Myrlid Aasen. Ifølge DN har han «fått pengene til å yngle» i spillselskapet Gaming Innovation Group og tjent millioner på gambling. Aasen har også eid deler av selskapet Scout Gaming Group, som blant annet eier Betsson Group. Aasen stod med eierandeler i 2017, ifølge søkemotoren bizweb.

Aasen har ikke besvart NRKs henvendelser.

I tillegg representerer en av Carlsens sponsorer, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Kindred og flere andre spillselskaper i et pågående søksmål mot den norske staten.

Arne Horvei er også ansatt av Play Magnus som sjef for PR og kommunikasjon. Han er leid inn av sjakkforbundet for å drive videre utøvende arbeid knyttet til sjakkongressens behandling av det mulige samarbeidet med Kindred.

– Ingen kobling

Carlsens manager bekrefter at disse menneskene har hatt en tilknyttning til spillbransjen, men bedyrer at disse koblingene ikke har noen sammenheng med at Carlsen nå jobber for at avtalen mellom sjakkforbundet og Kindred blir realisert.

Espen Agdestein har vært manager for Carlsen i mange år. Han mener Carlsen visste om koblingene til spillindustrien, men at det ikke har noe med dagens standpunkt å gjøre. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– At Play Magnus har investorer som har vært involvert i industrien, det er ting som Magnus så vidt er klar over. Det har ingen kobling med de synspunktene han fremfører nå. Det er heller tilfeldigheter, mener Agdestein.

– Skjønner du at det ser rart ut?

– Ja, det gjør jeg. Jeg kan bare be om å bli trodd på at det absolutt ikke har noen sammenheng med det Magnus sier nå. Han har ikke diskutert dette med noen av dem, heller ikke med Simonsen Vogt Wiig som er sponsor og som har tatt saker for bedrifter i den industrien.