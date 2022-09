Sjekk dette skrekkscenarioet for Noreg

No som nasjonsligaen nærmar seg ferdigspelt, er det endå tydelegare kva som ligg i potten tysdag kveld.

Premissen er følgjande: Noreg må ta minst eitt poeng for å sikre gruppesigeren framfor Serbia.

Gruppesigeren i seg sjølv gir fleire fordelar, men no er det på det reine at Noreg må vinne gruppa for å sikre ei betre seeding til EM-kvaliken.

Noreg kan vel å merke hamne på seedingnivå to med tap, men det avheng mellom anna av at Slovenia ikkje tek poeng mot Sverige.

Viss Noreg vinn gruppa, hamnar Ståle Solbakkens menn på seedingnivå to. Viss Serbia vinn gruppa, risikerer Noreg å hamne på seedingnivå tre.

Dette kan – med uheldig trekking – få store konsekvensar for Noregs EM-veg.

No har nemleg fleire brikker falle på plass. Både England og Frankrike har falle ned til nivå to, noko som betyr at Noreg ikkje kan hamne i same kvalikgruppe som gigantane viss poenget blir sikra på Ullevaal.

RYKTE NED: Harry Kane og England. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Då vil Noreg, England og Frankrike liggje i same pott utan moglegheit til å trekkje kvarandre.

Enorm forskjell

Det er framleis nokre uavklarte plassar: Noreg er i same båt som til dømes Skottland, Ukraina, Montenegro og naturlegvis Serbia, som alle er på vippen mellom seedingnivå to og tre før siste runde.

Samtidig møtest Sveits (heime) og Tsjekkia i ein rein duell om seedingnivå éin.

NRK har som eit døme plukka ut to grupper i ytterpunkta: «Best» mogleg trekking på seedingnivå to, og «verst» mogleg trekking på seedingnivå tre.

Foto: JOEL MARKLUND/ANDERS BOINE VERSTAD / Bildbyrån/NRK

«Best case»: Ungarn (nivå 1), Noreg, Armenia, Luxembourg og Gibraltar.

«Worst case»: Belgia (nivå 1), Frankrike, Noreg, Tyrkia og Belarus.

Trekkinga skjer 9. oktober. 1.- og 2.-plass i kvalik-gruppa går direkte til EM.

– Det er ein enorm forskjell, seier NRKs fotballekspert Åge Hareide.

– Det er den viktigaste kampen sidan førre playoff. Viktigheita ligg i seedinga: Ein enklare veg aukar sjansen for å kvalifisere seg til EM, påpeikar Hareide.

NRK-EKSPERT: Åge Hareide. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ekspertkollega Carl-Erik Torp skildrar det slik:

– Forskjellen er så stor at det eine alternativet betyr ein grei veg til EM, medan det andre betyr at det sannsynlegvis ikkje går.

«Farleg buffer»

Den nemnde playoff-kampen var mot nettopp Serbia i 2020. Forventningane var store då Lars Lagerbäck leidde troppane på Ullevaal i playoff-semifinalen, men Serbia var sterkast då det gjaldt som mest – som så mange gonger før.

Denne gongen held det altså med uavgjort, men akkurat det gjer Hareide ein smule nervøs.

– Det er farleg med den bufferen. Noreg har den desidert største styrken sin framover på bana. Framfor eit fullsett Ullevaal må Noreg angripe. Serbia er jo også sterkast i det offensive. Folk var veldig optimistiske før playoff-kampen, men Serbia har hatt ei evne til å avgjere slike kampar, seier Hareide.

I KANONFORM: Aleksandar Mitrovic skåra hat trick mot Sverige laurdag. Foto: Darko Vojinovic / AP

NRK-eksperten held likevel ein knapp på Noreg på grunn av «forspranget».

Meir på spel

Minst eitt poeng og gruppesiger sikrar Noreg også ein ekstrasjanse i playoff om den ordinære EM-kvaliken mislykkast – uavhengig av trekking. Då skal Noreg møte ein annan gruppevinnar frå nivå B i nasjonsligaen i playoff til EM våren 2024, med mindre alle gruppevinnarane på nivå B går til EM i den vanlege kvaliken. Då møter Noreg det best rangerte laget på nivå B som ikkje er klare for EM.

Gruppesiger gir også opprykk til nivå A i nasjonsligaen. Det gjer at Noreg vil møte Europas best rangerte lag og vere seeda på det øvste nivået når neste utgåve av nasjonsligaen skal spelast. Det skjer i 2024 og 2025 inn mot VM i USA, Canada og Mexico i 2026.

Det norske fotballpublikummet vil då vere sikra ei rekkje storkampar på nasjonalarenaen. Solbakkens menn får ikkje minst endå tøffare matching på vegen mot neste sluttspel.