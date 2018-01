Disse båndene holder Sagosens knær i sjakk: – Plagen kan være karrieretruende

Du har kanskje lagt merke til det under kamp?

Sander Sagosen spiller alltid med støttebånd like under knærne.

– Fysiologisk vet jeg ikke hvor mye det hjelper, men det handler om å gå ut på banen uten smerter og det har jeg ikke med de båndene, så da bruker jeg dem. Jeg har ikke prøvd uten, forteller Sagosen.

Kan ødelegge karrieren

Grunnen er at han har slitt med såkalt «jumpers knee» siden 17 årsalderen – en belastningsskade som er vanlig for mange idrettsutøvere, men nesten umulig å bli kvitt med mindre man tar en lengre pause.

Men det har ikke en som vil bli verdens beste håndballspiller tid til.

– Det er en potensiell karrierestopper for dem som ikke klarer å få kontroll på det, absolutt, forklarer Norges fysioterapeut Harald Markussen.

Sagosen gjør derfor en rekke ting for at knærne ikke skal sette en stopper for ham. De siste årene har det fungert så bra at han nærmest er uten plager.

– Jeg legger ned tre styrkeøkter i uka der jeg trener på bein, og får litt tyngde på dem. Jeg tror det er viktig å være sterk i beina for å hindre smerte i knærne, så det jobber jeg med, forklarer Paris Saint-Germain-spilleren.

Får skryt

ISES NED: Sander Sagosen går igjennom pressesonen i Zagreb med isposer på knærne. Foto: Espen Hartvig / NTB scanpix

I Kroatia går Sagosen rundt med isposer på begge knærne når han snakker med pressen etter kamp. Det samme gjør han etter hver treningsøkt.

– Det er bare vanlig rutine for å nedkjølt dem. Det har vært bra trøkk på dem når man har spilt en kamp. Det er mye bevegelse og hopp og tjo og hei, så det handler om å roe ned, sier han.

– Sander er ekstremt systematisk og god på å gjennomføre trening. Det som holder hans knær i sjakk er det han gjør selv, skryter Markussen.

– Det er flere som har måttet slutte på grunn av «jumpers knee», men jeg har kjent Sander i mange år, trent og spilt med ham og vært mye sammen. Han er en av de mest seriøse utøverne jeg kjenner, forteller NRKs håndballekspert, Håvard Tvedten.

Og på grunn av bevisst og strukturert arbeid, er nå problemet mindre enn på lenge.

– Jeg er overhodet ikke bekymret. Jeg tror alle her har litt problemer med det ene eller det andre og det er ikke noe problem slik jeg ser det, for knærne mine fungerer veldig bra. Jeg spiller kamp hver tredje dag i klubb, og kroppen har det fint, så det er ikke noe faretegn, sier Sagosen med et smil.