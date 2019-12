Dette var hans viktigste seier

Det har gått såpass lang tid siden Manchester United vant kamper regelmessig, at mange har tvilt på om de gode tidene noen gang vil vende tilbake under Ole Gunnar Solskjær.

For en uke siden spurte britisk presse om nordmannen var riktig mann for klubben.

Det var logisk. Så mye har United slitt denne sesongen, at de eventyrlige første tre månedene under Solskjær har virket som en luftspeiling. De vant 14 av hans første 17 kamper, inkludert borteseire mot Tottenham, Arsenal, Chelsea og Paris Saint-Germain.

Hvordan United klarte akkurat det, har siden virket som et mysterium. At de kom til å ta slike seire igjen under Solskjær, virket tvilsomt.

Men i dag slo United altså Manchester City 2-1 på Etihad Stadium.

Kontret City i senk

Timingen kunne ikke vært bedre for Solskjær, som nå har tatt skalpen på José Mourinho og Pep Guardiola i løpet av fem dager.

Det finnes åpenbart grenser for hvor mye en slik trepoenger betyr rent spillemessig. United ble presset hardt tilbake over lange perioder. City hadde dobbelt så mange skudd. De lyseblå kunne fint tatt seieren mot slutten.

Likevel: Hadde United virkelig vært i en blindvei under Solskjær, og hadde spillerne mistet troen på prosjektet, hadde en seier som denne ikke vært mulig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Spesielt før pause viste United et spill som sto i stil med det beste de leverte i løpet av Solskjærs eventyrlige første måneder, da alt han rørte så ut til å bli til gull. De hadde flaks. Men de forsvarte seg også heroisk. De kontret City i senk.

Marcus Rashford kunne hatt et hattrick etter en halvtime.

At United deretter sloss med ryggen mot veggen, var ikke helt overraskende i en situasjon hvor de ledet 2-0 mot de engelske seriemesterne. Før i dag hadde City tapt én av sine siste 28 hjemmekamper.

Heldigvis for Solskjær er United også gode til slikt. Han har gjort dem til et strålende kontringslag.

Som mot PSG

Dette har vært åpenbart hele denne sesongen, fordi United har tatt fire av sine seks ligaseire mot topplag som Chelsea, Leicester, Spurs og nå City.

Det som var mer usikkert før i dag, var om United kunne slå slike lag på bortebane.

Triumfene mot Chelsea, Leicester og Spurs var alle hjemme på Old Trafford. Borte hadde United vunnet en av sine siste 11 ligakamper. På Etihad kunne de fort ha kollapset som et korthus.

I stedet sto de fjellstøtt, og på mange måter minnet seieren om 3-1-triumfen borte mot PSG i mars, da United mot alle odds gikk videre i mesterligaen. Også da lå de dypt mot en langt sterkere motstander, før Rashford scoret et straffe som hjalp dem til å vinne.

Den gangen hadde imidlertid Solskjær medvind. Dagens seier kommer i en periode hvor Solskjær er under press, hvor klubben forventer en plass blant de fire beste, og hvor de overbevisende seierne har vært sjeldne.

Bare det at United demonstrerer at de fortsatt har evnen til å spille som de gjorde i dag, bør oppmuntre Solskjær.

Og at de viser det akkurat nå, før det tette juleprogrammet, må være ekstra gledelig.

Den store utfordringen

Betyr dette at United har fikset alle sine problemer? På ingen måte.

Utfordringen for Solskjær er fortsatt å gjenskape disse prestasjonene mot lag som spiller mer defensivt. De som legger seg lavt og nekter hurtigtog som Rashford, Anthony Martial og Daniel James rom til å kontre.

Den gode nyheten for Solskjær er at laget generelt ser ut til å bli bedre. Siden Martial gjorde sin første ligastart, borte mot Norwich, etter skaden som holdt ham ute i to måneder, har de scoret 15 mål på syv ligakamper.

Martials inntreden på topp har gjort at Rashford kan spille på venstre kant, hvor han har virket ustoppelig de siste ukene.

Midtbanen ser langt sterkere ut nå som Scott McTominay har kommet tilbake.

Presset vil lette

United er tilbake i kampen om en plass blant de fire beste nå. Chelseas to tap på tre runder gjør at avstanden opp dit er fem poeng.

Man kan fortsatt spørre seg om United generelt sett leverer gode nok resultater, siden de har mistet poeng mot så mange svakere lag denne sesongen. Men de spørsmålene vil nok legges bort inntil neste gang United snubler.

For denne seieren letter presset på Solskjær. Etter en periode hvor mange har tvilt på laget, har United vist hvor gode de kan være.