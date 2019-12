Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Under kampen skal Jesse Lindgard og Fred ha blitt utsatt for rasistiske tilrop fra City-fansen. En video der en mann slenger aperop fra sidelinjen etter midtbanespilleren Fred sirkulerer nå på sosiale medier. Det får Ole Gunnar Solskjær til å reagere kraftig.

Fred skal også ha blitt truffet av en liten gjenstand kastet fra tribunen. Politiet etterforsker både de rasistiske tilropene og prosjektilene som ble kastet inn fra tribunen.

– Jeg har sett det på videoen. Han burde skamme seg. Det er uakseptabelt. Jeg håper han aldri mer får se på fotball, sier Solskjær.

– Vil huske denne

Til tross for at episoden la en demper på humøret til manageren, fjernet det ikke det faktum at seieren over City var en av hans største triumfer.

– Vi vil huske denne, vi ser farlige ut når vi får ballen og vi står frem mot uten tvil det beste laget i verden, sier Solskjær til BBC etter seieren.

– De er et utrolig lag og det å forsvare et resultat som vi gjorde og likevel skape mange sjanser ... vi burde ha scoret tre eller fire, men de har litt for god målvakt, kommenterer han.

Der er Marcus Rashford enig med Solskjær.

– Vi kunne ha scoret enda flere mål. Det var en vanskelig og tøff seier.

– De første 30 minuttene var fantastiske, utfordringen blir å gjøre det i 80 eller 90 minutter.

Les også kommentaren: Dette var hans viktigste seier

United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

– Ikke forventet

Seier over både José Mourinhos Tottenham og Pepe Guardiolas Manchester City i løpet av en uke gjør at laget nærmer seg den ettertraktede fjerdeplassen.

Etter seieren over Tottenham i forrige serierunde, var det et Manchester United med økt selvtillit som gjestet byrival City lørdag.

Det var mye som stod på spill for manager Ole Gunnar Solskjær før denne kampen. Nordmannen måtte bevise at han kan vinne fotballkamper igjen og at seieren over Tottenham ikke bare var flaks - et tilfeldig blaff.

Første omgang ble i så måte en jubelomgang for Solskjær og hans United.

– Jeg hadde aldri forventet dette. Hvis du spurte om jeg trodde United kunne slå City, ville jeg aldri sagt at jeg trodde det, men det har vært strålende fire dager for United, sier Gary Neville til Sky Sports.

Rashford-straffe

Etter 22 minutter ble det dømt straffe etter at Marcus Rashford ble felt i Citys 16-meter. Etter at dommer får sett nærmere på VAR-bildene, bestemmer han seg for å dømme straffe.

Og Rashford, som har begynt å score på straffespark igjen, satte den trygt bak keeper Ederson.

Marcus Rashford blir felt og VAR dømmer straffe. Denne setter Rashford sikkert i hjørnet og Manchester United går opp i ledelse mot Manchester City. Du trenger javascript for å se video. Marcus Rashford blir felt og VAR dømmer straffe. Denne setter Rashford sikkert i hjørnet og Manchester United går opp i ledelse mot Manchester City.

Seks minutter senere var det Anthony Martial som doblet ledelsen for bortelaget.

Omringet av Manchester City-spillere greier han likevel å sette ballen bak keeper Ederson, som nok en gang må hente ballen ut fra nettet.

Det så lenge ut til at det ikke skulle bli flere scoringer i oppgjøret. Bortelaget hadde god kontroll på City, som ikke leverte noen god kamp lørdag. Men seks minutter før ordinær tid var Nicolás Otamendi høyest på en corner og reduserte til 2-1.

Reduseringen kom imidlertid for sent. Og United kunne dermed innkassere en ny seier til vill jubel fra United-fansen.

Solskjær skryter også av sin målvakt David de Gea etter kampen.

– Han er verdens beste målvakt. Vi har forventet en høy standard fra ham, og han er tilbake på sitt beste.

– Vi motstod presset i andre omgang. Vi visste at vi hadde en plan, sier Scott McTominay.

– Dette året har vist at hardt arbeid betaler seg.

Anthony Martial går for skudd og ballen klistrer seg helt inntil stolpen og smetter inn. En glede å se for Sir Alex Ferguson på tribunen. Du trenger javascript for å se video. Anthony Martial går for skudd og ballen klistrer seg helt inntil stolpen og smetter inn. En glede å se for Sir Alex Ferguson på tribunen.

Nærmer seg fjerdeplassen

Manchester United er etter seieren på femteplass i Premier League og nærmer seg så smått den ettertraktede fjerdeplassen. Opp til Chelsea er det nå fem poeng.

For Manchester City virker det nå håpløst å forsvare ligatittelen. De er hele 14 poeng bak serieleder Liverpool.