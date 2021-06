Dagens kamper:

Dagens snakkiser:

Skal det skje igjen? Danmark har imponert i gruppespillet i flere mesterskap for så å ryke ut i første kamp i sluttspillet. Det skjedde både i 2002, 2004, 2018 og ikke minst med det gylne 1986-laget, påpeker danske BT, som skriver at «et dansk knockout-kompleks spøker».

Samme avis rapporterer at Danmark har forberedt seg på en straffesparkkonkurranse i månedsvis, uten at danskene presiserer nøyaktig hvor lenge.

Storbritannia er hardt rammet av deltavarianten av koronaviruset, og det har skapt utfordringer for supportere som vil reise. Ifølge det italienske fotballforbundet vil bare italienere som bor i Storbritannia få lov til å kjøpe billetter til åttedelsfinalen mot Østerrike.

Wales – Danmark

Mesterskapet startet på verst tenkelige vis for Danmark da Christian Eriksen falt om under kampen mot Finland. Danskene har likevel imponert dette mesterskapet.

ROSER DANMARK: Gareth Bale er en av Wales største stjerner. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Wales store stjerne Gareth Bale sier at danskene spiller bra og kan godt regnes som favoritter.

– Vi forstår godt situasjonen, at mange holder med Danmark etter det de har vært gjennom. Og vi sender våre beste hilsener til Christian. Det er flott det Danmark har oppnådd i turneringen etter det som skjedde, sier Bale, ifølge NTB.

NRKs ekspert Carl-Erik Torp sier at Danmark har hatt en kjempeopptur etter den tøffe starten mot Finland.

– De surfer på en positiv energibølge. For meg er Danmark favoritter til å vinne denne kampen, men Wales har vist at de har offensive spillere som har skapt trøbbel for lag, spesielt mot Tyrkia, sier Torp.

Italia – Østerrike

Italia er en av favorittene i årets EM, og de har levert opp til forventningene med seier i alle tre kampene i gruppespillet. I siste gruppespillskamp fikk over halve troppen hvile, men selv da så de sterke ut.

Østerrike tok andreplassen i gruppe C etter å ha slått Ukraina 1-0.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

Torp sier at han har Italia som favoritter til å vinne kampen, men at ting kan snu fort og at Østerrike er et lag som går litt under radaren.

– De har et robust lag, med mye Bundesliga-erfaring uten de store, store profilene bortsett fra David Alaba. Det kommer litt an på hvordan de bruker han også. Det har variert litt. Jeg tror Østerrike kommer til å prøve å frustrere italienerne, sier Torp.