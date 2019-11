Året er 2015. Noen av Norges største fotballtalenter har sin første landslagssamling med g15-landslaget i Porsgrunn.

Første dag er det spillermøte. Landslagstrener Erland Johnsen presenterer planene for året som kommer. Hvilke samlinger de skal på, hvem de skal spille mot. Deretter ber han alle spillerne presentere seg og si noe positivt om seg selv. Noen er nervøse og sjenerte. Så reiser Erling Braut Haaland seg opp:

– Eg heite Erling, eg e løyen og e grevla god til å skåre mål, sa spissen med et glimt i øyet.

Erland Johnsen forventet ikke noe sånn, men allerede da skjønte flere at dette var en spiller som hadde noe spesielt ved seg.

– Han er blitt god på hodet også, han var jo helt elendig på det første gang jeg traff han. Men det viser hva trening kan gjøre, smiler Erland Johnsen om Braut Haaland. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Han sprudlet av selvtillit. Det er deilig. Det er noe der som gjør at han ikke helt tenker konsekvenser, det kan være greit innimellom, gliser Erland Johnsen i dag.

– Du kan tenke deg selv hva jeg mente med den uttalelsen, sier Haaland selv før han ser litt rundt seg.

– Det er fakta. Selvtilliten har alltid vært der. Det er gøy å være foran mål om dagen, smiler han videre.

– Har hatt gode folk rundt meg

Haaland har åpenbart tatt med seg selvtilliten inn i proffkarrieren. I dag er han toppscorer i mesterligaen og har fått sitt internasjonale gjennombrudd denne sesongen.

På tirsdagens pressetreff var det lite som tydet på at Haaland hadde mistet bakkekontakten av den grunn. Litt beskjeden tusler han rundt og svarer på spørsmål fra samtlige journalister. Han titter litt ned når han får spørsmål om den elleville starten på sesongen.

– Jeg og faren min har alltid snakket om det som skjer foran mål. Hvordan man skal løpe og plassere seg. Jeg har nok hatt gode folk rundt meg hele livet. Det er der det kommer fra, sier Haaland.

STRAFFESKYTTER: Erling Braut Haaland har alltid vært straffeskytter for laget sitt. Her scorer han mot Napoli i mesterligaen. Foto: Ciro De Luca / Reuters

Haalands tidligere trener i Bryne, Alf Ingve Berntsen, trekker også frem at selvtillit er noe spissen alltid har hatt. Det spesielle er hvordan han bruker selvtilliten, mener Berntsen.

– Selvtillit kan noen ganger grense til arroganse. Det er ikke sånn selvtillit han har. Han har bare alltid hatt tro på at han skal score mål. Det har vært selvtillit på en behagelig måte, det er en stor forskjell, sier eks-treneren.

Treneren forteller at Haaland kunne spille en middels kamp, men at dersom de fikk straffe på slutten, var det ikke tvil om at det var nettopp spissen som skulle ta den. Han var alltid sikker på at han skulle score.

– Det har vi opplevd flere ganger. Lysten til å vinne er så mye større enn frykten for å tape. Det er mange som har lyst til å vinne, men mange har en frykt for å tape i avgjørende situasjoner. Om det skyldes alder eller typen er egentlig for tidlig å si, men han har alltid vært sånn, sier Berntsen.

Scoret fra avspark

Vi hopper tilbake til 2015 og landslagssamling.

– Jeg har ikke hatt så mange treninger med han, men han er seriøs. Det er mye flås under oppvarming, men når det først gjelder og man skal være alvorlige, da er han der, forteller Johnsen.

ADVARER: Erland Johnsen vet hvordan det er å være spiller på toppnivå. Her fra en landskamp for Norge. – Han må være klar over at før eller siden så får han litt motgang, sier Johnsen. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Erland Johnsen er selv tidligere toppspiller. Han har spilt i både Chelsea og Bayern München. I dag er han trener for Sarpsborg 08s g16-lag.

Han forteller med innlevelse hvordan han så den uredde spissen på sin første samling. Johnsen hadde sett Haaland i Bryne tidligere, men det første minnet i landslagstrøya er en kamp mot Sverige.

– Vi lå under 1–0 og skulle ta avspark. Jeg går forbi Erling og sier «keeperen står langt ute, skyt direkte». Det var første året du hadde lov til å skyte ballen fremover fra avspark. Han klinket den i mål, han, direkte fra avspark. Det er det første jeg husker, smiler Johnsen.

På landslagets pressekonferanse tirsdag, svarte landslagssjef Lars Lagerbäck på hva han mente var Braut Haalands største styrke.

Landslagssjefen sammenligner den norske spissen med den svenske storscoreren Henke Larsson.

LANDSLAGSSAMLING: Erling Braut Haaland hører på Lars Lagerbäcks instrukser på landslagstrening tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– En ting som forsterkes når du prater med han, er at han har et klart syn på hva som gjør at du lykkes som spiss. Han sa til meg at det beste egentlig er å handle intuitivt. Han er veldig bevegelig, det er ofte dem som lykkes best som spisser. Noen spisser søker etter ballen mye, men han søker seg hele tiden mot det stedet han tror han kan score. Det er en klar fordel han har. Han er en smart spiller, sier Lagerbäck.

– Ingen grenser

Haaland har på kort tid tatt store steg. I fjorårets eliteserie endte han på tredjeplass på toppscorerlisten som 18-åring.

Etter sesongen gikk han fra Molde til RB Salzburg. Denne sesongen er han soleklar toppscorer i Østerrike, med 15 mål på elleve spilte kamper.

– Han har alltid tatt nye nivåer veldig bra. Han har en iboende trygghet på at han kan ta neste nivå. Det er det som er spesielt, sier Berntsen.

– Så du mistenker at det kommer til å skje også hvis han skal til et nytt nivå?

– Du har aldri garantier for noe. Jeg har alltid vært trygg på at han kom til å få en fin karriere. Men at en 19-åring scorer syv mål på fire kamper i mesterligaen, det er ikke sånn du forutser, ler Berntsen.

TRENER: Alf Ingve Berntsen var Haalands trener da spissen spilte i Bryne. Berntsen fortalte TV 2 for noen uker siden at flere av de etablerte spillerne på laget var uenige i at Haaland fikk så mye spilletid. Foto: Øystein Otterdal

– Det er ingenting som tyder på at han ikke skal slå til hvis han tar et nytt nivå, men det er jo ikke så mange nye nivåer nå. Han er jo i mesterligaen. Men han kan kanskje gå til en liga hvor det er enda flere gode lag, legger han til.

Erland Johnsen deler den oppfatningen.

– Hvis han fortsetter å være ydmyk og jobbe hardt, så ser jeg ikke noen grenser for han. Det er toppnivå i Europa, mener Johnsen.

– Der er han jo nesten allerede?

– Ja, men vi ser at det er noen som har toppnivået en kort periode, så er det noen nedturer. Hvis du ikke tar tak da, så kan toppen være liten, men det å ha noen år på topp, det er da du blir virkelig god. Det har jeg troen på at han kan klare.

Trolig spiller Haaland sin tredje landskamp mot Færøyene på fredag. Kanskje får han også sitt første landslagsmål.