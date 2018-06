Deschamps til Hareide: – Dere får ingen hjelpende hånd fra oss

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Pressekonferansen er fylt til randen. Hundrevis av journalister og fotografer er på plass. For Frankrike er dette en trening med 67 000 tilskuere, sier en fransk journalist.

Stjernegalleriets trener Didier Deschamps forklarer innledningsvis at det blir mange endringer på laget.

De som ikke har fått mye spilletid, skal få spille.

De som har gule kort, skal stå over.

Dette er utgangspunktet:

Uavgjort vil sende Åge Hareide og co. videre til utslagsrundene. Samtidig vil det sikre Frankrike gruppeseieren.

– Vårt mål er å bli først i gruppa

– Ditt lag er allerede i utslagsrundene, mens Danmark trenger ett poeng for å bli med dere videre. Kan de forvente en hjelpende hånd i denne kampen?

– Nei, de får ikke en hjelpende hånd fra oss, svarer den franske landslagssjefen kontant.

På spørsmålet fra NRK tar Didier Deschamps seg god tid.

– Hvis jeg forstår uttrykket ditt riktig, så kommer de ikke til å få «en hjelpende hånd» fra oss. Vårt mål er å bli først i gruppa. Jeg vil aldri si til laget mitt at vi skal spille uavgjort i en kamp. Uavgjort vil være fordelaktig for begge lag, men jeg tenker ikke på den måten. Jeg vil si til laget mitt at de må gjøre alt de kan for å vinne kampen, sier 49 år gamle Deschamps.

IKKE VIST MUSKLER: Frankrike er videre, men uten å ha imponert, mener NRKs fotballekspert Egil Olsen.

NRKs fotballekspert Egil «Drillo» Olsen tror Deschamps' grep foran Danmark-møtet gjør jobben enda vanskeligere for Hareide.

– De møter et fransk lag med mange nye spillere. Det betyr at du har mange sultne spillere på laget.

– Hvordan bør Danmark angripe denne kampen?

– Det som er helt sikkert er at Danmark kommer til å gå ut med liten risiko. Ikke ta altfor mange sjanser eller ofre veldig mye fremover. Det eneste som kan endre det forsiktige bildet, er en fransk scoring. Jeg innbiller meg at Frankrike vil risikere mye i denne kampen.

Vil unngå passivitet

Når Hareide går opp til podiet har trykket lettet i salen. En håndfull journalister ser stjernespillerne Christian Eriksen og keeper Kasper Schmeichel rett bak sjefen.

– Det er en fornøyelse, utbryter Hareide når en journalist spør om det danske utgangspunktet.

FIRE POENG: – Vi kunne stått med null, ett, to, eller tre poeng, men vi står med fire. Det er ganske bra, sa den danske landslagssjefen på pressekonferansen foran kampen mot Frankrike.

Smilet er ikke langt unna, heller ikke temperamentet. Bare sekunder senere blir Hareide alvorlig:

– Vi kan ikke gjøre de samme feilene som vi gjorde mot Peru og Australia. Frankrike er et godt lag, de har spillere som er raske til beins og de er farlige på kontringer. Vi vet at ett poeng holder i denne kampen, men vi kan ikke gå inn med en innstilling om at det er nok. Det vil skape en passivitet i laget som ikke er bra, avslutter Hareide.