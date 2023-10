Terland med trøstemål for Brighton – Bergsvand scoret selvmål

Elisabeth Terland scoret for Brighton, mens en uheldig Guro Bergsvand satte en ball i eget mål i 2-4-nederlaget for Chelsea i den engelske superligaen søndag.

Innbytter Terlands scoring kom på overtid. Målet var 22-åringens fjerde for sesongen. Bare Tottenhams Martha Thomas (6) har scoret flere i superligaen denne sesongen.

Sjoeke Nüsken ble kampens store spiller for hjemmelaget med to scoringer. Hun var også delaktig da Bergsvand var uheldig og scoret selvmål et kvarter før slutt.

Maria Thorisdottir spilte i likhet med Bergsvand hele kampen i Brightons midtforsvar, mens Maren Mjelde var ubenyttet reserve for Chelsea. Guro Reiten var ikke med på grunn av en ankelskade. Hun har også meldt forfall til Norges kommende landskamper mot Frankrike.

Manchester United knuste Everton 5-0 søndag. Lisa Naalsund ble byttet inn på overtid for de røde djevlene.

Manchester City og Chelsea har begge ti poeng etter fire kamper. (NTB)