Formel 1-førere i sjokk over bøtesatser

Formel 1-førere kan måtte punge ut over 11 millioner kroner om de bryter regler på banen.

Et slikt beløp innebærer en firedobling av dagens bøtesatser bestemt av Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), ifølge BBC.

Mens FIA forsvarer økningen fra 250.000 til 1 million euro med at satsene har stått stille i tolv år, uttrykker flere førere både sjokk og vantro.

– Jeg har ingen idé om hva som skulle føre til en bot på 1 million euro, sier Ferrari-fører Charles Leclerc.

– Det høres helt latterlig ut, sier Kevin Magnussen, som er i stallen til Haas.

– Skremmende, sier Alpha Tauri-fører Daniel Ricciardo.

FIA har ikke sagt noe om hva slags forseelser under et Formel 1-løp som kvalifiserer til en bot på over 11 millioner kroner. Men forbundet mener at en slik økning vil virke preventivt mot potensielt farlige situasjoner som oppstår som en følge av uregelmessig kjøring.

FIA understreker at pengene fra bøtene skal brukes på tiltak for å bedre sikkerheten. (NTB)