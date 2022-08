Denne Haaland-egenskapen har imponert Guardiola mest

– Han har mål her, sa Guardiola og pekte på hodet.

– Vi har bare jobbet sammen en måned. Men han er en utrolig konkurransemann, han vil vinne. Og det skal vi gjøre sammen, sa 51-åringen.

City-treneren møtte pressen i forkant av lørdagens kamp mot Bournemouth hjemme i Manchester. Kampen blir Haalands første mulighet til å vise seg fram foran hjemmepublikummet.

TO MÅL: Erling Braut Haaland fikk en drømmedebut i Premier League. Foto: Frank Augstein / AP

Haaland har hatt en forrykende start på City-karrieren. Han trengte kun ti minutter på å bli matchvinner i debuten mot Bayern München i USA i juli.

Jærbuen gikk riktignok av banen i Community Shield-finalen uten å ha klart å lure ballen bak Liverpool-keeperen, men da det virkelig gjaldt, i Premier League-debuten mot West Ham sist helg, ble nordmannen kampens eneste målscorer med sine to nettkjenninger.

Likevel er det ikke målteften som har imponert treneren mest.

– Det jeg er mest imponert over er at han er en veldig ydmyk fyr, veldig ned på jorda og hvor mye han snakker med de unge spillerne. Som er viktig, sa Guardiola.

Ba folk roe seg

Etter PL-debuten ble Haaland hyllet på balløya, som førte til at Guardiola følte behovet for å be folk roe seg. Blant annet reagerte han på sammenligningen med legender som Cristiano Ronaldo og Thierry Henry.

– Ja, han har et talent, men hør: For en uke siden, da han bommet på noen sjanser mot Liverpool, var han en fiasko. Alle lo av ham. Nå skal han gjøre som Henry og Ronaldo. Gi ham tid. Dette er den første Premier League-kampen hans, sa Guardiola etter kampen.

På pressekonferansen understreket spanjolen at Haaland fremdeles har forbedringspotensial.

– Jeg ser aldri spillere i 21-22-årsalderen, kanskje bare Messi, han var allerede så godt utviklet da, som ikke har mulighet til forbedring. Man kan alltid bli bedre. Og vi skal prøve å sørge for at etter denne sesongen, og neste sesong, at han er en bedre spiller enn da han kom til klubben, sa Guardiola.

– Grunnen til at vi er her, støtteapparatet, manageren og assistenttrenerne, er for å hjelpe spillerne å bli bedre, sa han.

Får sin hjemmedebut

Fotballekspert i Viaplay, Petter Veland, mener det bare er skader som stå i veien for Haalands videre utvikling.

– Det er vel egentlig bare et spørsmål om hvor høyt taket er. Samtidig tror jeg Guardiola neppe kjører han fra start og lar han spille 75–80 minutter hver gang, for da øker man sjansen for belastningsskade, sier han til NRK.

Han mener helgens kamp mot nyopprykkede Bournemouth normalt kunne vært en kamp der Haaland fikk hvile fra start.

EKSPERT: Petter Veland tror kun skader kan stå i veien for Haalands videre herjinger. Foto: Viasat

– Jeg tror han starter for å bevare flyten han kom i nå. Men i løpet av sesongen er det nok noen fantasyspillere som kommer til å kaste dartpiler på Peps hode fordi han velger å starte med Haaland på benken, sier Veland.

Bournemouth fikk med seg en 2-0-seier mot Aston Villa i returen til Premier League sist helg.

– De presser høyt, er veldig kompakte, legger seg ned med fem i forsvar og er veldig tette i midten. Så har de raske spisser de kan kontre med. De er også gode på dødballer. Vi må prøve å etablere spillet vårt og unngå dette, sa Guardiola om laget fra Sør-England.

På spørsmål om hvordan troppen ser ut før kampen, svarte Guardiola kort:

– Den er klar.

Kun midtstopper Aymeric Laporte er utilgjengelig av de største navnene i den store City-troppen.