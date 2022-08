Haalands Pep-rulett

– Hvor mange mål vil han score?

Det spør mange om Erling Braut Haaland nå.

På papiret er alt rosenrødt. Spissen som banket inn 85 mål på 88 kamper for Dortmund, skal nå herje for et enda bedre lag i Manchester City. De lyseblå har hatt alt utenom en avslutter, så Haaland er den siste brikken.

Selv om Haaland slet mot Liverpool i Community Shield, forventer mange mye. Legendariske Alan Shearer tror han kan score 40 mål i sin første sesong. Jærbuen har gode kort på hånden og må bare spille dem riktig.

Men jokeren her er Pep Guardiola.

Citys geniale trener ser fotball på en helt egen måte. I det populære spillet Fantasy Football har folk funnet opp begrepet «Pep-rulett». Navner gjenspeiler den umulige oppgaven å gjette hvilke spillere Guardiola skal starte med hver uke.

EGEN RULETT: Pep Guardiolas uforutsigbarhet har bidratt til stort engasjement rundt klubbens startellever. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

De fleste trenere følger regler og trender. Guardiola er så uforutsigbar at laguttaket virker mer som et tilfeldig sjansespill.

Pep-rulett kan også brukes om angriperne han kjøper. Noen lykkes, men andre feiler. Så komplisert er stilen hans at spillere har trengt måneder og år på å lære den.

Spør bare vingen Jack Grealish, som kom til City i fjor for 100 millioner pund og har floppet.

Hva er argumentene for at Haaland skal bli et offer for Pep-rulett? Hvor gode er de?

NRK har gått gjennom seks påstander mot Haaland, med hjelp fra kyndige kilder som har fulgt både ham og Guardiola tett fra ulike hold.

Guardiola liker ikke spisser

Påstanden: Guardiola bruker heller midtbanespillere på topp, fordi de løper mer og er bedre på små flater. Her kan Haaland bli nok et offer.

Den tidligere storscoreren Darren Bent har sagt det enkelte mistenker om Guardiola.

– Jeg er ikke så sikker på om han faktisk vil jobbe med en spiss, sa Bent på radioshowet talkSPORT i mai.

Det er 12 år siden Guardiola sist kjøpte en superspiss. Og han feilet totalt.

Mye av dette går tilbake til tiden i Barcelona. Da Guardiola tok over A-laget i 2008, prøvde han umiddelbart å selge toppscoreren Samuel Eto’o. Da Eto’o forsvant ut dørene ett år senere, kom Zlatan Ibrahimović inn.

Svensken hadde blitt toppscorer i Serie A og kostet en formue. Men han følte seg fort ignorert av Guardiola, som ville sette Lionel Messi på topp.

Ingen kunne flytte på Messi. Andre spisser som David Villa og Thierry Henry ble kjøpt og dyttet ut på kant.

Da Ibrahimović skrev at han ble «ofret» av Guardiola, hadde han rett.

UNDER GUARDIOLAS LEDELSE: I 2009 ble Zlatan hentet til Barcelona etter en forrykende sesong i Serie A. Foto: ALBERTO PELLASCHIAR / AP

Deretter dro Guardiola til Bayern München, hvor sjefene ga ham Robert Lewandowski. Men nå var det ingen Messi der, så Guardiola justerte sitt system etter den store polakken. De neste to årene hamret «Lewa» inn 47 ligamål.

Guardiola viste at han kan få en spiss à la Haaland til å fungere.

Men da Guardiola dro til City, ble det igjen bråk. Der fikk han Sergio Agüero, en av ligaens beste spisser gjennom tidene. Agüero løp ikke mye, men var så begavet at han bøttet inn mål uansett. Han kunne være usynlig og så score hat trick.

For mange er dette en god ting, men Guardiola krever mer av sin spiss, ifølge Sam Lee, som dekker City for nettsiden The Athletic.

– Du må gjøre din del. Du må ta løp for å skape rom for andre, du må ta gode løp selv, du må presse motstanderen og løpe mye. Du må alltid være involvert i spillet, sier Lee til NRK.

I starten slet Agüero med dette. På vinteren i 2016/17 ble han vraket i noen kamper, og Lee sier at spissen selv trodde han kom til å bli solgt.

Status betyr helt klart ingenting for Guardiola. Men gradvis lærte Agüero. Han gjorde alt han ble bedt om, og samarbeidet ble en suksess.

Så Guardiola liker spisser så sant de scorer mål og bidrar i alle spillets faser.

– Han krever egentlig hele pakka, sier Lee.

Haaland vil ikke få bakrom

Påstanden: I Dortmund scoret Haaland mange mål på kontringer og fikk masse rom. I City vil han få mindre plass, så målene vil tørke opp.

– Det kan bli mer utfordrende, sier Marcus Jenssen Olsen til NRK.

Han er talsperson for BVB Norway, landets offisielle supporterklubb for Dortmund, og sier at Haalands gamle lag var bygget rundt hans kvaliteter. City har brukt lekne midtbanespillere på topp fordi Agüero lenge var skadet.

– Haaland får en annen rolle, kanskje mer som oppspillspunkt enn som mobil og frittgående spiss, sier Olsen.

JOKER: Manchester City-trener Pep Guardiola. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ingen tviler på at de to lagene er ulike. Dortmund angriper fort, City tregt. I Premier League forrige sesong var City laget med klart mest ballbesittelse (68,2 prosent). De scoret ifølge WhoScored kun to av sine 99 ligamål på kontringer.

– På én måte er det definitivt en bekymring, sier Lee, og fortsetter:

– Få lag gir City bakrom. Men selv når City kunne kontre, gjorde de det ikke. De beholdt heller ballen for å unngå at kampen ble for åpen.

City ønsker ikke Hawaii-fotball. De vil ikke miste ballen. Så de triller ball rundt boksen på leting etter åpninger. De spiller som et håndballag, med spissen som en slags strekspiller.

Selv Guardiola innrømmer at rollen er tøff.

– Når motstanderne ligger så dypt og stenger av rommene sentralt, er det ikke lett for den som spiller der, har han sagt.

Men ikke alle er like bekymret.

– Det er vanskelig å ikke spå at han blir en suksess, sier James Yorke.

Yorke er daglig leder i StatsBomb, et konsulentselskap som bruker tall og formler til å hjelpe en rekke lag, blant dem Roma, Dortmund og RB Salzburg. Da Liverpool kjøpte Mohamed Salah i 2017, spådde Yorke at egypteren ville bli sesongens kjøp.

Salah ble toppscorer i ligaen med 32 mål.

GOD STATISTIKK: Mohamed Salah innfridde som sesongens kjøp og ble toppscorer Premier League 2018. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Yorke har sjekket tallene rundt Haaland. I Dortmund har han hatt omtrent 3,3 avslutninger per kamp de siste to sesongene. Laget hadde 13–14. Nå er Haaland i et lag som har 18–19 avslutninger per kamp, og som skaper farligheter på mange ulike vis.

– Haaland kan fort komme til enda flere sjanser her. Dessuten har City aldri hatt problemer med å skape store sjanser for spissene sine, sier Yorke til NRK.

Men hva med bakrommet som forsvinner?

– City har av og til slitt med å bryte ned kompakte forsvar, sier Yorke.

– Men de har også et samspill som gjør at de kan bryte seg gjennom selv de tjukkeste forsvarsmurer.

Lee har et annet argument i favør Haaland.

– Hvis du har Haaland, og du kan kontre, så vil City kanskje gjøre mer av det nå, sier Lee.

Så rommene blir mindre for Haaland, men han bør kunne score mål likevel.

Guardiolas stil er for krevende

Påstand: Guardiolas lag er satt sammen på en så spesiell måte at angriperne sliter med å tilpasse seg. Se bare på Jack Grealish.

Grealish herjet som playmaker for Aston Villa før han kom til City i fjor for rekordhøye 100 millioner pund. Så ble han en av sesongens store flopper.

Ingen lag spiller helt som City. Guardiola har bygget et maskineri hvor hver spiller fungerer som et tannhjul. For stjerner som er vant til frie roller, kan overgangen bli tøff.

Lee minner om at Grealish ikke er alene.

– Det tar tid for spillere å tilpasse seg City. Vil så det med Grealish, og vi har sett det med Bernardo Silva, Leroy Sané og Riyad Mahrez, sier han.

FLOPP: Med Guardiolas forventninger og oppsett har fortsatt ikke Jack Grealish oppnådd full suksess hos City. Foto: CARL RECINE / Reuters

Så om disse har slitt, hvorfor skal Haaland være noe unntak?

Lee mener det er en forskjell. Grealish må gjøre noe helt annet nå enn han gjorde i Villa, hvor han fikk masse plass. City bygger sine angrep langs venstre, før de vrir ballen over til høyre kant. Dette betyr at Grealish ofte blir pakket inn på venstre kant og må slå en støttepasning, før en medspiller sender ballen til høyre der det er plass.

Dette er Grealishs funksjon som tannhjul. Gjør han jobben, er Guardiola fornøyd, sier Lee.

– Men vi i pressen tenker bare: «Hvorfor scorer han ikke flere mål?»

Lees poeng er at Guardiolas midtbanespillere har spesifikke roller. Også Haaland vil bes om å gjøre en jobb utenfor boksen, men for ham, sier Lee, vil det viktigste fortsatt være å score mål. Så lenge han er i feltet, tror Lee at mål nærmest er garantert.

– Haaland er så god i boksen. Bevegelsene er så gode. City vil alltid ha ham der inne. De kommer alltid til å slå mange innlegg, sier han.

Lee trekker også frem «det andre straffefeltet». Dette er sonen mellom femmeteren og kanten av sekstenmeteren. Det er her de store sjansene oppstår, og Lee sier at Guardiola har funnet en måte å få ballen dit.

– City har sløst veldig med sjansene akkurat her, sier Lee.

– Men Haaland kommer til å være i akkurat dette området.

Tallene styrker Lees poeng. Yorke gir NRK en grafikk som viser hvor Haaland har scoret fra de siste to sesongene. Tegnene er litt komplekse, men jo rødere de er, desto større er sjansen. De minste sjansene er blå.

Dette er oversikten fra 2020/21-sesongen.

Dette er 2021/22.

Grafikkene viser at Haaland stadig kommer til store sjanser i ideelle posisjoner. Lee tror at samspillet med resten av laget kan bli krevende, men at Haaland vil kjøpe seg tid ved å finne nettet.

– Ingen kommer til å klage på at pasningene hans ikke er bra nok, så lenge han scorer 25 ligamål per sesong, sier Lee.

City må betale Bundesliga-skatten

Påstanden: Det er lettere å score mål i Bundesliga enn i Premier League. Tidligere kjøp har vist at Haalands målstatistikk ikke vil fortsette i England.

Begrepet «Bundesliga-skatten» har dukket opp blant fans og analytikere på nettet. Det handler om spillere som nylig har dratt fra Tyskland til England og floppet. Siden nivået blir høyere, blir tallene «beskattet». Scorer en spiss 20 mål i Tyskland, vil han kanskje klare 12 i England.

Bundesliga er åpen og offensiv. I fire av de siste fem årene har den vært ligaen blant de fem store i Europa med flest mål per kamp.

– De fleste lagene i Tyskland har en spillestil som er veldig «høyoktan». Det er høyt tempo, høyt press og mange mål. Etter det inntrykket jeg har av Premier League, er det kanskje en litt tøffere liga med litt hardere dueller, sier Olsen.

FANS: Haaland-signeringen har vært til stor glede for mange City-fans. Foto: CARL RECINE / Reuters

Hvem er floppene? Timo Werner scoret 28 mål på 34 ligakamper for Leipzig i 2019/20. Så fort han kom til Chelsea, scoret han 6 ligamål på 35 kamper.

Vingen Jadon Sancho leverte 19 målpoeng på 26 ligakamper for Dortmund i 2020/21. I fjor ble han kjøpt av Manchester United, hvor han klarte 6 målpoeng på 29 ligakamper.

Videre kan man legge til Christian Pulisic (Chelsea), Shinji Kagawa (United) og Henrikh Mkhitaryan (United). Alle disse, som Sancho, kom fra Dortmund.

Så vil ikke det samme skje med Haaland?

– Jeg tror ikke det ligger så veldig mye i det, sier Yorke.

Han fortsetter:

– Det er nok lettere å score for Dortmund eller Bayern. Men du kan si det samme om å spille for City eller Liverpool. Disse lagene er bygget for å angripe hele tiden.

Yorke legger også vekt på at Haaland, i motsetning til Werner og Sancho, faktisk er i City.

– De to dro til lag som var et hakk unna de aller beste i England. Disse lagene byttet trenere veldig fort, som igjen byttet formasjonen og spillestil. Dette påvirket måten de tilpasset seg på, sier Yorke.

Han konkluderer:

– Generelt har det vært for få overganger fra Bundesliga til Premier League til at vi kan snakke med sikkerhet om en form for skatt.

City som lag vil bli svekket med Haaland

Påstanden: Haaland vil score mål, men City vil tape mer enn de tjener. Med en midtbanespiller på topp presser de bedre som lag og er mer uforutsigbare.

Følgende er sant om City de siste to sesongene:

– De har stort sett spilt uten spiss

– De har vunnet to ligatitler

– De har scoret flest mål

– De har sluppet inn færrest mål

Så laget er ikke så galt. Dette poenget ble nylig gjort av Citys daglige leder, Ferran Soriano, da han pratet med podkasten Dr. Football.

– Noen sier at laget blir strålende nå som dere har Haaland. Og jeg sier: Husk, vi skal spille med 11 spillere, ikke 12. Så det er ikke Haaland i tillegg. Om du setter inn en spiss, må du ta noen ut. Og du må ta noen ut fra et lag som har vunnet ligaen fire av de fem siste årene, sa Soriano.

Soriano innrømmet også at Guardiolas system var «komplekst».

HØYE KRAV: Daglig leder og Ferran Soriano (til høyre) forteller om høye krav for å være en del av troppen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

En stor del av dette argumentet er presset. Agüero ble nesten solgt fordi han ikke løp nok. Ifølge forfatteren Martí Perarnau, som fulgte Guardiola i Bayern i tre år, skylder han fort på spissene om forsvaret slipper inn.

Hvor god er Haaland til å presse? Statistikksiden FBref har en profil som sammenligner spillere med andre spillere i samme posisjon. Skal en spiss måles på en kvalitet, som for eksempel mål, er verdien hvor stor andel av de andre spissene han slår.

Så tar man antallet mål per minutt på banen (utenom straffer) det siste året, er Haaland bedre enn 97 prosent av alle spisser.

Når det gjelder å presse ballfører, scorer Haaland kun 28 prosent.

Lee er imidlertid ikke bekymret. Om Haaland er svakere i presset enn spillerne City har nå, tror han likevel laget vil klare seg greit fordi resten av maskineriet fungerer så bra. Om City plutselig får mange skader og Haaland sliter, kan det bli trøbbel.

– Da kan de kollapse som et korthus. Men det er kun i et krisetilfelle, sier Lee.

Men vil ikke City miste ballen lettere med Haaland? Kanskje.

– Men selv om de vil miste ballen mer, og kampene blir mer åpne, som er helt mulig, så vil Haalands kvaliteter tilby mer enn de tar vekk, sier Lee.

Heller ikke Yorke tror City blir dårligere med Haaland. Er det da noe igjen som kan felle nordmannen?

Ingenting er sikkert

Påstanden: Enhver overgang innebærer en viss risiko.

Dette er mer fakta enn påstand. Spørsmålet er hvor stor sjansen er for at kjøpet feiler, og med Haaland virker den ikke akkurat enorm.

– City har påtatt seg en veldig liten risiko. Det blir fascinerende å se hvordan de justerer angrepet for å få plass til ham, sier Yorke.

Selv om Haaland skulle slite i starten, vil han få tid, ifølge Guardiola.

– Om han trenger noen uker, flott. Om han trenger noen måneder, flott. Han er her ikke i tre uker. Han skal være her i flere år, håper jeg, har Guardiola sagt.

DEBUT: Haaland i aksjon mot Liverpool i slutten av juli. Foto: Frank Augstein / AP

Lee legger til at Guardiola pleier å forbedre sine spillere, og at Haaland er sulten på å lære.

– Vi tenker fort at han er ferdig utviklet. Men han er 22 år. Han kan bli bedre, og han vil bli bedre, sier Lee.

Yorke trekker frem et siste poeng: Hva er suksess for Haaland? 25 ligamål? Ligatittelen?

Yorke tror lista er lagt så høyt at selv ikke ligaen er nok. Drømmen for City er å vinne Mesterligaen, og selv der, sier han, har Haaland scoret mye.

Kanskje dette er nøkkelen for å bedømme Haaland. Kun om City går til topps i turneringen, vil Haaland ha gitt dem det de virkelig ønsker. Slik sett er Guardiolas krav enkle å forstå.

Så lenge City vinner som lag med Haaland, vil han nok være fornøyd.

