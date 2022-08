Da Erling Braut Haaland sto i spillertunnelen før dagens Premier League-åpning mellom West Ham og Manchester City var det det med en alvorlig mine.

Det så ut som tusen tanker gikk rundt i nordmannens hode på en gang. Presset. Prislappen. Bomskuddene mot Liverpool i Community Shield-finalen. Liverpool-spiss Darwin Nunez' pangstart i den røde trøya.

Hvem vet?

Men 22-åringen så aldri nervøs ut der ute på gresset i Premier League-debuten. Han løp. Han kjempet. Og han scoret. To ganger.

Debuten ble helt enorm, og nå er godstoget fra Jæren i gang.

Språktabbe

Da han ble intervjuet av Sky Sports i et intervju vist på Viaplay etter matchen, gikk han imidlertid på en skikkelig språkblemme. Da Haaland fikk spørsmål om han burde ha scoret hattrrick, svarte han:

– Jeg burde ha vært der (på innlegget, journ.anm.). Det var litt dritt («a bit shit»), men...

– Pass på språket, sa Sky Sports' reporter.

– Å ja, unnskyld, man kan ikke si dritt i dette landet, svarte nordmannen og så tydelig flau ut mens intervjuet fortsatte.

For ordens skyld: Å si «shit» i England er betydelig styggere enn å si «dritt» på norsk.

Til Viaplay sier nordmannen seg fornøyd med sin første kamp i Premier League:

– Jeg har det fint. Det er en stor dag for meg og familien min.

– Nervøs

Om straffescoringen sier han:

– Jeg var nervøs, det gjaldt å ha hodet på plass og få den ballen i mål.

Og om scoring nummer to:

– Vi har øvd på litt sånne ting på trening den siste måneden. Det gjelder å få kjemien i orden og lære å kjenne hverandre. Det er fortsatt tidlig i sesongen.

Om presset etter bomskuddene mot Liverpool, sier han - også det til Viaplay:

– Det var mye snakk etter forrige kamp, men nå er det allerede 30 minutter etter siste mål, så nå må vi komme i gang igjen.

SIKKER: Haaland var sikker fra straffemerket da sjansen bød seg. Foto: Frank Augstein / AP

NRKs fotballskribent Thore Haugstad er imponert over innsatsen på banen i kveld.

– Det er vanvittig å levere så bra, så umiddelbart, etter all den forventningen og alt det presset som har bygget seg opp den siste uka. Han ble kritisert etter kampen mot Liverpool i Community Shield. Han vet han vil få høre det om han ikke scorer umiddelbart. Og så leverer han. Det er rått, sier Haugstad.

IMPONERT: Thore Haugstad.

– Det mest skremmende er kanskje at Pep sier han ennå ikke er i toppform, og at han ennå ikke er kjempegodt kjent med lagkameratene. Det virker kanskje rart å si etter to mål, men han har helt sikkert mer å gå på, legger han til.

Nær på hodet

Etter 20 minutter av den første omgangen kom - en så langt anonym Haaland - fryktelig nær. Phil Foden slo inn fra høyre, og i boksen var en umarkert Haaland bare centimetre unna å rekke opp til innlegget.

Hvis han hadde fått hodet på ballen, hadde sannsynligheten vært stor for at han hadde klart å styre den inn bak Lukas Fabianski i West Ham-målet. Istedenfor fikk han se ballen gå ut over dødlinja.

Like etter var han tredje sist på ballen da Kevin de Bruyne satte ballen i West Ham-kassa, men Ilkay Gündogan var offside da Haaland flikket ballen fram til tyskeren.

Les også: Seks påstander som kan felle Haaland

Dessverre for hjemmelagets del måtte Fabianski ut med en skade etter en snau halvtime. Inn kom Alphonse Aréola. Og det skulle ikke gå mange minuttene før han kom i sentrum.

Straffeåpning

Gündogan slo nemlig en glitrende stikker inn i boksen mot Haaland like etter. Nordmannen var lynraskt etter kula og rakk akkurat få høyrefoten på den, før Aréola dro ham ned i stor fart.

Haaland hadde neppe rukket å slå ballen i mål, men visste akkurat hva han gjorde. Dommer Michael Oliver pekte på straffemerket.

Og ellevemeteren tok Haaland selvsagt selv. Jærbuen sendte Aréola til høyre og satte ballen til venstre, knallhardt langs bakken, via stanga.

Deretter dro han fram signaturfeiring, der han satt i «yogastilling», med lukkede øyne, mens lagkompisene hev seg over ham.

– Det er første Premier League-kamp, og når han da får den starten er det fantastisk. Jeg satt oppe med City-supporterne og alle så på meg da han skulle ta det (straffesparket), sa far Alfie Haaland til Viaplay i pausen.

I KJENT STIL: Slik feiret Haaland etter sitt første mål i Premier League. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

West Ham var langt mer med i kampen innledningsvis etter pause, men etter ti minutter av den andre omgangen var Haaland nær ved å komme til nok en stor mulighet etter å ha kombinert fint med de Bruyne og Gündogan, men sistnevnte mislyktes da han forsøkte å dytte ballen til side til nordmannen i boksen.

Rett etterpå fikk West Hams nye storkjøp Gianluca Scamacca debuten for londonerne. Spissen kom inn for Michail Antonio etter 57 minutter. Italieneren viste hodestyrke og fysikk ved flere anledninger.

Signaturscoring

Haaland var nær ved å få sitt andre etter en times spill, men 22-åringen nådde akkurat ikke fram på et godt og hardt innlegg langs bakken fra de Bruyne. Isteden ble han muligens liggende litt i veien da Gündogan skjøt fra bakre stolpe.

Istedenfor spilte West Ham, anført av Declan Rice, seg mer inn i kampen. Hjemmelaget fikk se mer av ballen, og vant den stadig høyere i banen.

Det var imidlertid ikke bare godt nytt for David Moyes' lag. For da de fikk laget høyere i banen, betydde det mer plass å løpe i for Erling Braut Haaland.

Og nordmannen behøvde bare én mulighet da sjansen bød seg. De Bruyne fikk ballen sentralt, slo en glitrende stikker i bakrom og der kom nordmannen helt alene med Aréola.

TAKK FOR I DAG: Man får anta at Pep Guardiola var fornøyd med debuten til sin nye elev. Foto: Frank Augstein / AP

Han fikk det - igjen - til å se enkelt ut, da han styrte ballen langs bakken i lengste hjørne med venstrefoten. Scoringen lignet på noe vi har sett ham gjøre mange ganger tidligere for Dortmund.

– Det andre målet er nettopp den typen man har sett for seg Haaland score i City, med De Bruyne i laget. Vi visste at det kom til å bli lite rom for ham i City. Men det lille rommer som er, ser han ut til å finne, sier Thore Haugstad.

Etter 2–0-scoringen var matchen i praksis over. Tempoet gikk ned. City eide ballen.

Og Haaland ble byttet ut. 77 minutter var spilt da den norske spissen, muligens noe misfornøyd, ble tatt av til fordel for Bernardo Silva.

Og særlig mer skjedde ikke i kampen. Dermed har både Haaland og City fått den starten på årets sesong de kunne ønske seg.

– Strålende avslutter

City-sjef Pep Guardiola er glad på elevens vegne.

– Det var fint for ham å få de to første målene. Vi har aldri tvilt på en kar som har scoret mål siden han ble født, sier spanjolen til Sky Sports i et intervju vist på Viaplay.

– Hva gir ham?

– Det han gir oss er kvalitetene hans. Vi skal ikke endre oss mye, men vi skal tilpasse. Det vi vet er at nå har vi en trussel der. Han er utrolig god på de dype løpene og han er en strålende avslutter. Jeg vil si at han tilpasser seg perfekt til hvordan vi spiller, og han kommer til å tilpasse seg mer og mer. Vi skal gi ham sjansen til å score mål.