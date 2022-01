De OL-uttatte langrennsherrene definert som nærkontakter – dette kan bli nødløsningen

De norske utøverne er definert som nærkontakter etter at landslagstrener Arild Monsen mandag testet positivt for korona. Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding.

Det betyr at avreisen til Beijing for de mannlige OL-uttatte langrennsløperne utsettes i fire dager fra 27. til 31. januar.

– I praksis innebærer dette man må følge italienske retningslinjer som gjør at man må i karantene, og den har varighet på fem dager. Vi må derfor utsette avreise til OL til 31, sier langrennsjef Espen Bjervig til NRK.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er dårlig timing, for så vidt. Men jeg vil ikke konkludere med hvordan situasjonen er før vi har fått svar på PCR-testene, svarer Bjervig.

Mandag kveld gjennomførte utøverne en PCR-test på hotellet i Seiers Alm, hvor den norske langrennseliten nå befinner seg på samling. Svaret ventes å komme i løpet av dagen.

– Nå venter vi på PCR-prøvene og vi vil komme med informasjon når vi har fått svar på de.

Pekt ut mulig reisedato

Tirsdagens planlagte digitale pressetreff med herreløperne er også avlyst. Det er foreløpig ikke avklart om også kvinneløperne må utsette sin reise.

Kommunikasjonsansvarlig i Olympiatoppen, Halvor Lea sier følgende om potensielle avreisedatoer til NRK.

– Vi har et fly 31.januar. Det er neste mulighet. Så må man vurdere ytterligere senere, og se på hva som dukker opp av muligheter. Vi må nå begynne å se på plan B og C, men det har vi ikke klart på nåværende tidspunkt.

– Curlinglandslaget skal vel ned 4. februar, så der er det en mulighet. Men klokka går og på et eller annet tidspunkt blir det for sent, fortsetter Lea.

LANDSLAGSTRENER: Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

I en pressemelding mandag skrev Skiforbundet at alle løpere, trenere og støtteapparat, som fortsatt befinner seg i Seiser Alm, testet både søndag kveld og mandag morgen negativt på hurtigtest gjennomført av landslagslegen.

Helomvending

Monsen reiste hjem fra samlingen i Italia søndag og testet positivt på koronaviruset på en hurtigtest ved ankomst på Gardermoen. Også PCR-prøven var positiv.

Etter planene skulle samlingen avsluttes torsdag 27. januar og langrennstroppen sette kursen mot München i Tyskland for å fly hjem til Oslo. Landslaget flyr rutefly til Gardermoen.

På Gardermoen må utøverne gjennomføre den siste obligatoriske PCR-testen for innreise til Norge og for å kunne dra videre til Kina. Landslaget vil benytte seg av en ekspresstest for å unngå de lange køene og unødvendig smitterisiko.