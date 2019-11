De er unge, sultne og lovende – dette er Solskjærs supertalenter

– Du blir alltid vurdert ut ifra resultater, men DNA-et i denne klubben og min filosofi vil alltid være at unge spillere med gode holdninger må få en sjanse, har Ole Gunnar Solskjær sagt tidligere.

Som følge av at flere av de mest rutinerte spillerne har vært ute med skader, har Ole Gunnar Solskjærs unge talenter fått muligheten og benyttet anledningen til å vise seg fram.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da Manchester United slo Brighton 3-1 forrige helg, stilte Solskjær med sesongens yngste startoppstilling av samtlige lag i Premier League med en snittalder på 23 år og 350 dager.

Mot Sheffield United i helgen stilte de røde djevlene med sesongens fjerde yngste lag. Det spesielle i helgen var at snittalderen på de tre målscorerne var 19 år, ni måneder og 24 dager.

Her er noen av Solskjærs unge stjerneskudd, som også blir vurdert av redaktør i united.no, Dag Langerød:

Brandon Williams (19) - den fremadstormende

Brandon Williams reduserte til 1-2 for Manchester United i helgen. Foto: Andrew Yates / Reuters

Helgens første målscorer for Manchester United var Brandon Williams.

Unge og lovende Brandon Williams har nærmest vokst opp i den røde Manchester United-drakta. 19-åringen har gått gradene fra klubbens juniorakademi og kjempet seg inn på førstelaget denne sesongen. Forsvarsspilleren startet sin første kamp i Premier League hjemme mot Brighton forrige helg og mottok stående applaus fra tribunen da han ble byttet ut på overtid.

Langerød: – Han gikk fra å være en i mengden til å bli en offensiv back med teknikk og driv man legger merke til.

Scott McTominay (22) - den kommende lederen

Scott McTominay. Foto: John Sibley / Reuters

Den skotske midtbanespilleren Scott McTominay er på mange måter blitt en av Solskjærs mest betrodde menn denne sesongen. Så langt har 22-åringen spilt samtlige 12 kamper i serien og virkelig stått fram som en av klubbens mest solide spillere.

Langerød: – Han har blitt litt av symbolet på nye United – et United som skal bygges rundt egenproduserte spillere som gir alt for drakta.

Mason Greenwood (18) - sammenlignes med Robin van Persie

Mason Greenwood skled inn utligningen til 2-2 i helgens kamp. Foto: Andrew Yates / Reuters

Mason Greenwood fikk en uventet debut for Manchester Uniteds førstelag da han kom inn i det 87. minuttet i Mesterligaens åttedelsfinale forrige sesong borte mot PSG.

18-åringen ble den nest yngste målscoreren i klubbens historie da han scoret i Europaliga-kampen mot Astana tidligere i høst, bare 17 år og 353 dager gammel. Han scoret sitt første Premier League-mål i helgen.

Solskjær mener avslutningsferdighetene hans kan sammenlignes med storscoreren Robin van Persie.

Langerød: – Det spesielle med Greenwood er at han er like god med begge bein, klinisk foran mål, med stor ro og en evne til å komme til sjanser.

Angel Gomes (19) - den lille, men store spilleren

Angel Gomes. Foto: Oli Scarff / AFP

Allerede da midtbanespilleren Angel Gomes var seks år gammel ble han en del av akademiet til Manchester United. I det man kan kalle gjennombruddssesongen 2016/17 ble han den yngste United-spilleren til å score hat trick på akademinivå. Han ble også den første spilleren som er født på 2000-tallet til å få minutter i Premier League, da han fikk sin debut mot Crystal Palace i mai 2016 kun 16 år og 263 dager gammel.

Langerød: – Han har briljert på reservelaget, og vært kaptein på aldersbestemte engelske landslag. Det sier en del om personligheten. Men det er ingen fordel at han bare veier rundt 55 kilo. Det er mange små som er gode fotballspillere, men 55 kilo er lite.

James Garner (18) - pasningsfoten

James Garner. Foto: Marko Djurica / Reuters

Også den sentrale midtbanespilleren James Garner er blant unggutta som nærmest har vokst opp i Manchester United og gått gradene fra klubbens juniorakademi. 18-åringen fikk være med førstelaget på oppkjøringstur i fjor sommer og siden da har utviklingen gått fort. Med skader på både Paul Pogba og Nemanja Matic er ikke 18-åringen langt unna en plass på førstelaget.

Langerød: – En egenutviklet spiller som på reservelaget har vist en god pasningsfot, duellstyrke og denne sesongen scoret mange mål. Han har virket noe nervøs på førstelaget, men er bare 18 år. Han må få litt tid på seg.

Marcus Rashford (22) - stjerna

Marcus Rashford. Foto: Oli Scarff / AFP

Til tross for at Marcus Rashford kun er 22 år gammel, har han nesten 200 kamper for Manchester United og er på mange måter klubbens store stjerne akkurat nå. Angrepsspilleren er på god vei mot sin beste Premier League-sesong foran mål med sine syv scoringer så langt. Også han scoret i helgen.

Totalt nærmer han seg 60 scoringer totalt i den røde trøya.

Langerød: – Han slo til under Louis van Gaal, men har vokst til å bli et fysisk prakteksemplar – med stor fart og enorm styrke. Han blir verdensklasse den dagen han begynner å score enda mer på alle de store sjansene han kommer til.

Aaron Wan-Bissaka (21) - takleren

Aaron Wan-Bissaka. Foto: Oli Scarff / AFP

21-åringen Aaron Wan-Bissaka fikk sitt store gjennombrudd i Premier League forrige sesong i Crystal Palace, og ble hentet til Manchester United i sommerens overgangsvindu. I forbindelse med signeringen beskrev Solskjær Wan-Bissaka som en ung og sulten spiller, og hevder høyrebacken er en av de mest lovende forsvarsspillerne i Premier League.

Langerød: – Han var og er Englands beste takler. Wan-Bissaka kan nesten bare bli bedre når han blir mer vant til klubb, lagkamerater og spillestil.

Daniel James (22) - røverkjøpet

Daniel James. Foto: Oli Scarff / AFP

Daniel James var Solskjærs første signering. 22-åringen ble hentet i sommerens overgangsvindu fra Swansea, og har så langt taklet overgangen til Manchester United svært bra. James er kanskje mest kjent for sin ekstreme hurtighet.

Den tidligere Manchester United-spilleren Ryan Giggs hevder James kan minne om en ung utgave av Cristiano Ronaldo.

Langerød: – Et røverkjøp! 15 millioner pund (177 millioner kroner) for en spiller som har imponert så godt som hver gang han har fått sjansen. Han er ekstremt rask, pliktoppfyllende i det defensive arbeidet og er det som kan kalles en typisk Solskjær-spiller.