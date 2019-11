Solskjær og Manchester fikk bank i brorparten av kampen da de tok turen østover til stålindustribyen Sheffield.

HER KAN DU SE SCORINGENE Du trenger javascript for å se video. HER KAN DU SE SCORINGENE

Først tabbet Phil Jones seg ut da Lys Mousset fikk slippe til ned til dødlinja og legge inn til John Flecks 1-0 scoring etter 19 minutter. Hjemmelaget dominerte første ommgangen totalt og det kunne fort sett verre ut før Solskjær til pause.

Sju minutter ut i andre omgang var det Mousset sin tur. 2-0 til Sheffield United og på tribunene sang hjemmefansen hånlig «Sacked in the morning» til nordmannen.

BERGET POENG: Ledet til det 90. spilleminuttet, men måtte nøye seg med uavgjort. Foto: Jon Super / AP

Ungutta snudde det

Lite tydet på at de røde fra Manchester skulle få med seg poeng før den 19-år gamle venstrebacken Brandon Williams dunket inn reduseringen i det 72. spilleminuttet. Før 80 minutter var passert stod det 2-3 etter scoringer av 18-åringen Mason Greenwood og Marcus Rashford. Rashford mer erfaren, men fortsatt bare 22 år.

FØRSTE MÅL PÅ DETTE NIVÅET: 18-åringen Mason Greenwood med sitt første i Premier League. Foto: Paul Ellis / AFP

– Dette er en nyttig erfaring å ta med seg for dem, sa Solskjær etter kampen.

Sheffield kom tilbake i siste ordinære minutt

Publikum var stilnet, alt så ut til å gå mot tre poeng for Solskjær. Helt til innbytter for Sheffield United, Oliver McBurnie, satte ballen bak De Gea. VAR-rommet måtte i aksjon for en mistanke om hands, men scoringen ble godkjent.

UTLIKNET I SISTE MINUTT: Oliver McBurnie med 3-3 scoringen Foto: Carl Recine / Reuters

– Mixed emotions, blandede følelser, var Solskjærs kommentar etter kampen.

– Jeg kan ikke være fornøyd med hvordan vi framstår i maesteparten av kampen, men gutta viste hva de er i stand til å gjøre.

Sheffield United ligger nå på sjetteplass på tabellen. Manchester United på niende.