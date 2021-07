De dystre tallene som kaster mørkt lys over OL: 121 barn døde på Judo-trening i Japan siden 1983

I et digitalt møte i forbindelse med OL rettet organisasjonen flere knallharde påstander mot japanske myndigheter. Blant annet forteller de om utstrakt bruk av vold i barneidretten.

– I flere tiår er japanske barn brutalt slått og verbalt misbrukt for å vinne titler og medaljer, skriver organisasjonen i en pressemelding med tittelen «Japan feiler med menneskerettigheter».

Det er spesielt to ting som trekkes frem av organisasjonen:

Den utstrakte bruken av fysisk og psykisk misbruk i barneidretten

Manglende rettigheter for seksuelle minoriteter eller LHBT

121 barn døde på trening

Organisasjonen viser til en rapport utarbeidet i 2020. «Jeg er slått så mange ganger at jeg har mistet tellingen» heter rapporten der organisasjonen har intervjuet 50 personer fra japansk idrett.

RAPPORTEN: Dette er forsiden på rapporten utarbeidet av Human Rights Watch. Foto: Faksimile Human Rights Watch

Judo er enormt i Japan. OL-øvelsene foregår i den ikoniske stadion Nippon Budokan. Veien til de mange gymsalene landet rundt virker langt unna. Human Rights Watch skriver at minst 121 barn har dødd som følge av judoopplæring fra 1983 til 2016. Det er kun dødsfall registrert på judoskoler. Tallene er hentet fra Japan Judo Accident Victims Association, en forening av foreldre som har gått sammen for å få en slutt på bruk av vold i barneidretten.

Keiko Kobayashi er grunnleggeren av organisasjonen. For 16 år siden fikk sønnen hennes hjerneblødning på trening.

– Treneren tok strupetak på ham og holdt det helt til han fikk hjerneblødning og fikk alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av hendelsen, sier Kobayashi.

PÅRØRENDE: Keiko Kobayashi kjemper for rettighetene for barn i japansk idrett etter at sønnen ble alvorlig skadd på judo-trening. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Hun forteller at skolen behandlet det som et uhell, det fikk ingen konsekvenser for treneren, og at det kan være store mørketall i landet.

– Dette er kun dødsfall registrert på judoskoler. Dødsfall andre steder, som på private institusjoner, er ikke med i oversikten, sier Kanae Doi til NRK.

Hun er sjefen for Human Rights Watch i Japan, og er svært skuffet over myndighetenes respons. Etter at rapporten ble lagt fram har de ikke hørt stort.

– Deres respons var «takk». De hørte hva vi sa, men det har ikke skjedd mye siden, sier Doi til NRK.

Norsk judo-kjenner: – Overrasket

Arne Midtlund driver nettstedet Judomania Norge, og skrev om problemet for ti år siden.

– Det overrasket meg da jeg fant det ut. I Japan var man ikke villig til å ta tak i problemet De offisielle institusjonene ville ikke forholde seg til det, sier Midtlund til NRK.

De siste årene har det japanske forbundet innrømmet at det er et utbredt problem. Midtlund hørte med forbund i Frankrike, USA, England og Norge og sammenlignet med Japan. Ingen rapporterer om noen tilfeller av dødsfall eller alvorlige skader i andre land.

– Forklaringen er kanskje at det er kulturforskjeller. Judo er en del av skoleverket, så hvilke som helst lærer underviser i judo. Det henger igjen gamle, rigide treningsmetoder og treneren skal respekteres. Elevene har ikke noe annet valg enn å adlyde, sier Arne Midtlund.

Håp om bedring

Kravet fra menneskerettighetsorganisasjonen er å få slutt på mishandling av barn og unge.

Deres forslag er å opprette et senter for sikker sport. Det skal være uavhengig av myndighetene og har fått navnet «Japan Safe Sport»

– De skal jobbe med å oppdage og utestenge kriminelle trenere som misbruker unge utøvere, sier Minky Worden, global direktør i Human Rights Watch.

BEKYMRET: Minky Worden savner handling fra japanske myndigheter. Foto: SKJERMDUMP

Hun er tydelig på at nåværende system ikke holder. IOC-presidenten skal ha kontaktet Japans olympiske komité om saken og informert om sikkerhetsrutinene. Warden håper ord blir til handling.

– Når en tenåringsutøver opplever misbruk. Hva blir gjort? Det er et døgnåpent telefonnummer i Lausanne, det er ikke bra nok for å løse problemet, sier Worden.