Dæhli om livet i kultklubben: – Aldri opplevd noe liknende

– Jeg har rukket å bli veldig glad i klubben, sier Dæhli til NRK.

Det er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at han fortsatt er Freiburgs eiendom, og at han så sent som i midten av januar ble sendt på lån et hakk nedover i divisjonssystemet.

Men St. Pauli er ikke som andre fotballklubber.

Ikke på grunn av de karakteristiske brune draktene på den spesielle hjemmebanen Millerntor eller feiende flott fotball, men de over 10 millioner supporterne verden over.

St. Pauli holder til i et fattig område med Hamburgs havneområde og velkjente reeperbahn som nærmeste naboer.

De ble raskt annerledesklubben som brukte piratflagg med hodeskalle som symbol og tiltrakk seg outsiderne.

Stoppet nazistene

I Tyskland var St. Pauli først ute med å nekte nazister adgang på kampene. Dette har vært med på å utvikle en klar politisk linje og en svært aktivistisk venstreside.

Fansen deltok i blant annet antirasistiske kampanjer og tiltrakk seg etter hvert også punkerne. Che Guevara ble de hyppig demonstrerende supporternes helt.

– Det er en veldig spesiell klubb. Fansen er helt utrolige. Jeg har aldri opplevd noe liknende i hele mitt liv. Vi tapte 2-1 hjemme mot Union Berlin forrige fredag, men de jublet for oss etter kampen siden de syntes vi hadde gitt alt og spilt bra. Det sier noe om hvor spesielt det er der, sier Dæhli.

ENGASJERTE: St. Pauli-fansen er kjente for å engasjere seg i langt mer enn kun fotball. FOTO: AFP Foto: John Macdougall / AFP

– Hvordan merker dere spillerne det politiske engasjementet?

– De tar ofte standpunkt politisk, og det er arrangementer vi må stille på. Man blir stolt av å spille her. Støtten er helt utrolig. Laget lå sist da jeg kom hit, men de hadde ikke blitt buet på en eneste gang. Man spiller fotball for å glede folk, og her merker man virkelig hvor mye det betyr for dem. Klubben er på en måte familien deres. Da vet du hva du spiller for.

Pedersen og Berre

Også Tore Pedersen og Morten Berre har en fortid i St. Pauli. Vegar Eggen Hedenstad spilte for kultklubben før han forrige måned signerte for RBK.

– Fansen er lett å bli glad i. Jeg har ikke sett maken. Det var faktisk helt ekstremt. Da jeg var der gikk det ikke så bra, og hvor som helst ellers hadde vi blitt pepet ut, sier Hedenstad til NRK.

– Om det er Bundesliga eller nivå tre betyr ikke så mye for supporterne så lenge innsatsen er maks. Klubben holder til på et spesielt område, er litt venstreorientert politisk og har en del sterke meninger. En spennende klubb å være i.

KJENT SYN: Dødninghodet har blitt en merkevare for St. Pauli. FOTO: AFP Foto: David Hecker / AFP