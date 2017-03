Lagerbäck gir landslagsspillerne filmeforbud

68-åringen har sterke meninger om mye i fotballen, men blir veldig engasjert når temaet filming kommer opp.

– På sikt tjener man på å opptre 100 prosent profesjonelt, sier Lagerbäck til NRK.

Etter Barcelonas ufattelige snuoperasjon mot PSG i Mesterligaen, var det Luis Suarez’ lette fall inne i 16-meteren som engasjerte Lagerbäck mest.

– Jeg kan si at jeg er forbannet. Det er en sorg for fotballen. Det er uprofesjonelt at kamper avgjøres slik, uttalte landslagssjefen i svenske Viasats fotballstudio.

Tema i London

I fjor sommer fortalte Lagerbäck at han fryktet portugisisk filming i EM, og mente han hadde sett oppførsel under finalen i Mesterligaen fra «noen som kunne søkt seg til Hollywood».

– Generelt syns jeg ikke man skal jukse i hele tatt. Jeg er ikke en blåøyd og naiv person, men hvor går grensen? Jeg vil ikke se at man oppfører seg som visse spillere. Jeg er definitivt for videodømming i ettertid når det gjelder filming – uansett om det går ut over oss eller motstanderen, sa Lagerbäck da han presenterte sin første norske landslagstropp.

MÅ HOLDE SEG PÅ BEINA: Joshua King og resten av landslaget må holde seg på beina om de vil spille for Lars Lagerbäcks Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da NRK ved uttaket av Lagerbäcks første tropp før helgen spurte om dette var noe han skal ta opp med spillerne under samlingen i London denne uken, svarte han «ja, ja, ja».

– Jeg syns det er en stor sak at kamper kan bli avgjort på grunn av filming. Spillere kan også bli utvist på grunn av det. Da jukser man for mye. Det fins selvsagt gråsoner, og jeg er ikke naiv, men ved ekstremt tydelig filming skal man ikke skylde på dommeren, men spilleren.

– Hvordan får de norske spillerne beskjed om å fremstå?

– Jeg vil at spillerne skal opptre skikkelig og ordentlig på og utenfor banen. 100 prosent profesjonelt er viktig for meg.

King-gult for filming

Etter treningskampen mellom Norge og Island på Ullevaal i fjor sommer, fikk daværende Island-sjef Lagerbäcks spørsmål om Joshua King og det gule kortet han fikk etter det dommeren mente var filming.

– Jeg så ikke godt nok fra der jeg satt, svarte Lagerbäck da.

– Jeg var sliten. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Han strakk ut beinet, men trakk det tilbake i det han traff meg. Da blir det filming. Hadde han holdt beinet ute, hadde det blitt straffe, sa en smilende Joshua King til NRK etter kampen.

Da Bournemouth-spissen ble konfrontert med denne situasjonen på tirsdagens pressetreff, svarte King at han ikke husket situasjonen spesielt.