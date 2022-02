Curlingekteparet sikret OL-finale i siste stein: – Kunne ikke blitt satt bedre

Skaslien og Nedregotten fikk en tung start på semifinalen, men ekteparet slo tilbake med storspill i de tre siste rundene.

Etter fem omganger ledet britene 4-2, men takket være en svak stein av britiske Jennifer Dodds og en tilsvarende god av Skaslien, tok Norge ledelsen 5-4 med to omganger igjen.

Britene klarte kun et poeng i sjuende omgang, og Norge hadde matchball i siste omgang.

Med sistestein sikret Skaslien norsk finaleplass.

– Helt perfekt. Kunne ikke blitt satt bedre, sa curlingekspert Pia Trulsen på NRKs radiosending.

Skaslien mener mye snudde i den sjette omgangen.

– Vi slet litt før pausen. Men vi får litt overtak når vi tar et treerbo i power play-omgangen, så da begynner håpet å komme tilbake, sa hun til Discovery før ektemannen brøt inn.

– Nå er du ganske beskjeden fordi du reddet en god del av omgangene, eller vi gjør det sammen, men du er kald i en del situasjoner der det ser ganske stygt ut. Utrolig bra jobbet, sa Nedregotten.

I finalen møter de Italia som slo Sverige 8-1 i semifinalen. Italienerne er ubeseiret i turneringen og slo Norge 11-8 fredag. Finalen starter klokken 13.05 tirsdag.

JUBEL: Kristin Skaslien omfavnet ektemannen Magnus Nedregotten etter at finaleplassen var sikret. Foto: ELOISA LOPEZ / Reuters

Lang vei til finale

Ekteparet hadde langt fra noen god start på OL. I første kamp, allerede onsdag, ble det tap mot Tsjekkia i ekstraomgangen.

De slo riktignok tilbake på direkten da USA ble slått 11-6 torsdag morgen, men samme dag ble det tap mot Canada. Fredag morgen sørget Italia for at Norge sto med tre tap etter fire kamper.

Da Skaslien, i tospann med alpinist Kjetil Jansrud, senere samme dag, bar det norske flagget under åpningsseremonien, var det i visshet om at hun og ektemannen trolig måtte vinne de fem gjenstående gruppespillkampene for å ta seg til semifinale.

FLAGGBÆRER: Kristin Skaslien var sammen med Kjetil Jansrud (til venstre) Norges flaggbærere på åpningsseremonien. Foto: Jae C. Hong / AP

Og det kan virke som at flaggbæringen gjorde noe med Skaslien. For i kampene i ettertid har både hun og Nedregotten tidvis storspilt i svømmearenaen fra sommer-OL i 2008. Avansementet ble sikret allerede med en kamp igjen, men de nøyde seg ikke med det og vant nattens kamp mot Sveits.

Bronse sist

Duoen er sikret medalje i sitt andre strake OL. I Pyeongchang for fire år siden tapte de riktignok både semifinalen og bronsefinalen, men da det russiske laget, som slo Norge i kampen om bronsen, ble diskvalifisert for dopingbruk, rykket Norge opp på bronseplass.

De har dessuten både bronse (2015) og sølv (2021) fra VM. Sølvet kom etter at de tapte mot nettopp Dodds og partneren Bruce Mouat, men nå har Norge slått skottene i to kamper i samme OL.