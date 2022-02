Curlingekteparets kranglemedisin: – Vi sit i lotusstilling og ser kvarandre inn i auga

På hotellrommet i OL-landsbyen gjer curlingekteparet Nedregotten og Skaslien dei siste OL-førebuingane før leikane startar. Dei har vore i Beijing i snart ei veke.

På rommet har dei fått testa utstyret før sin fyrste kamp mot Tsjekkia onsdag.

TRENING PÅ ROMMET: Nedregotten og Skaslien får ikkje teste isen i curlinghallen før på kampdag. Sidan dei kom til Beijing 28. januar har dei difor trena på ei sklimatte på hotellrommet i OL-landsbyen. Foto: Privat

Dei to vart godt kjent da dei kapra bronsemedaljen i førre OL. Men du hugsar dei kanskje best for den høglydte kranglinga på isen. TV-sjåarane vart servert kjefting, banning og skarpe diskusjonar som fekk norske sjåarar til å skvette framfor fjernsynet.

– Eg skjønar jo at det er interessant kva ein mann og kone seier til kvarandre ute på isen. Vi har jo mikrofon, seier Magnus Nedregotten til NRK.

Mentaltrenarhjelp

Men det er nettopp kranglinga deira som har fått dei til å oppsøkje hjelp.

DISKUSJON: Nedregotten og Skaslien i full diskusjon under OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Viss det byrjar å gå litt dårleg og vi ikkje greier å snu trenden så er vi våre verste fiendar, seier Kristin Skaslien.

Skaslien fortel at dei saman med mentaltrenaren har lagt ein plan for korleis dei skal snu denne trenden før det går for langt.

– Rett før OL i 2018 starta vi å gå til mentaltrenar hjå Olympiatoppen, Anders Meland. Han har gjeve oss teknikkar for å øve på å halde fokus uansett kva som blir sagt, seier Nedregotten.

– Det er no vi byrjar å merke effekten av det.

Mindfulness

Curlingekteparet, som dei likar å kalle seg, har gått nøyaktig til verks for å finne ut kva som har vore problemet.

For det er ikkje sjølve kranglinga med banning, kjefting og diskusjonar som er utfordringa for Nedregotten og Skaslien. Det er meir innvikla.

– Viss Kristin for eksempel kjem bort til meg etter at eg har sett ein stein, og byrjar å prate i eit irritert toneleie om at vi burde gjort slik og slik i staden for det vi faktisk gjorde.

– Da kan eg miste fokus. seier Magnus Nedregotten.

Difor har dei trent spesifikt på slike situasjonar ved hjelp av mindfulness. Eller meditasjon om du vil.

Nedregotten fortel at han ofte sit med headset med lydar og stemmer som skal få han til å fokusere.

CURLINGEKTEPARET: På Instagram kallar dei to seg for curlingekteparet. Foto: Skjermdump frå Instagram

– Og så spelte vi inn noko som Kristin hadde sagt som sette meg ut av fokus. Og da hadde eg ei lydfil der det plutseleg dukka opp.

– Da er det min jobb å kome attende i fokus, seier Nedregotten.

Ein gong i veka trenar dei også saman på å halde fokus.

– Da sit vi i lotusstilling og ser kvarandre inn i auga for å halde fokus lengst mogleg.

– Kor lenge sit dykk slik?

– Alt frå fem til 20 minutt, seier Kristin Skaslien.

Magnus Nedregotten er heilt klar på at dette har gjort han til ein betre curlingspelar og lagkamerat.

– Eg har trengt ein del fleire mentale verktøy å spele på under kamp. Så dette har absolutt hatt veldig mykje å seie for meg, seier han.

Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten Ekspandér faktaboks Kristin Skaslien er 36 år

Magnus Nedregotten er 31 år

Dei er gift og likar å kalle seg for curlingekteparet

Deltek i sitt andre OL saman

Dei tok bronsemedalje i Pyeongchang 2018

Dei tok sølv i VM i 2021. Skottland vann finala.

Medaljefavorittar

Denne sesongen har dei vunne to turneringar. Fyrst i Bern i Sveits i starten av oktober, og seinast i Göteborg i romjula. På verdsrankinga ligg dei no på 3.-plass.

MEDALJEFAVORITTAR: I OL i Pyeongchang i 2018 tok dei bronsemedalje. I Beijing er dei blant favorittane til å ta ei ny medalje. Foto: Jorge Silva / Reuters

– Dei er ranka som eitt av dei beste laga i verda, så eg trur at alt anna enn medalje no er veldig skuffande, seier NRKs curlingekspert Pia Trulsen.

– Det prøver vi å ikkje tenkje så mykje på, seier Kristin Skaslien.

Dei har heller ingen planar om å slutte med det som gjorde dei godt kjende i førre OL: kranglinga. Dei skal berre unngå feil type krangling.

Nedregotten og Skaslien skal i aksjon på isen i Beijing allereie 2. februar klokka 13:05. Da spelar dei mot Tsjekkia.