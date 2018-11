Alt stod på spill for Stabæk før kampen. Med to poeng opp til Lillestrøm på kvalifiseringsplass trenger Bærumsklubben alle poengene de kan få i de tre siste kampene for å unngå nedrykk.

Men til tross for flere gode muligheter var det en tung dag for hjemmelaget. Kristiansunds Aliou Coly fikk god tid til å sikte drøye 10 minutter før slutt. Backen strakk vrista og sørget for at bortelaget tok alle poengene.

– Det er jo flaks at han får sitt livs treff i den ballen der, men det er betegnende for vår situasjon akkurat nå, sier Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen om målet som senket bæringene.

– Vi rykker ikke ned

For Stabæk, som nå har fem kamper uten seier er det særdeles dårlig nytt. Om Lillestrøm skulle vinne på mandag mot nedrykksrival Bodø/Glimt, vil det være hele 4 poeng opp til kvalifiseringsplassen, og laget fra Bærum skal da se langt etter et 2019 på Norges øverste nivå. Men optimismen er ikke borte helt enda for de blå og svarte.

– Nei, vi rykker ikke ned. Vi har to kamper nå, en borte mot Odd og en hjemme mot Godset, hvor vi føler vi kan ta seks poeng. Det er ikke akkurat noe mirakel å vinne to på rad, sier Hanche-Olsen.

– Det er ikke lov å henge med hodet før det er endelig. Det er fortsatt poeng igjen å kjempe om, og vi må bare håpe på at Lillestrøm går på en skrell. Da er vi fullt med igjen, sier Vadim Demidov om nedrykksspøkelset.

KJEMPET: Stabæk kjempet hardt og skapte mange sjanser. Her rydder Vadim Demidov ballen ut til hjørnespark. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Burde scoret flere mål

Kristiansund hadde en del gode muligheter på Nadderud, men det var hjemmelaget som skapte flest. Likevel ble det ikke mål til hjemmelaget som tapte 1-0. Hanche-Olsen mener det var der det ble avgjort i dag.

– I dag er vi nødt til å sette sjansene. Vi kan godt si at vi må avverge målet på dødball også, men jeg føler at vi har så mange sjanser i dag at om det hadde stått 3-1 her i dag, så hadde det ikke vært et ran, sier han.

Kristiansund kan på sin side juble for tre poeng igjen. Christian Mikkelsens lag har fire seiere på rad i øverste divisjon for første gang i klubbens historie. Laget fra Møre og Romsdal har også klatret opp på en meget imponerende 5. plass.

– Alle som driver konkurranseidrett legger lista høyt og ønsker å bli så god som mulig. Hvis man er dedikert og vil noe med det man driver på med, så er det ingenting som er umulig, men det å være det femte beste laget i år er fantastisk, sier en meget fornøyd Mikkelsen.