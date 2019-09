Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

De fleste forventet nok en form for «reaksjon» fra de titteljagende i lyseblå etter å ha tapt for Norwich sist helg.

Men en slik reaksjon var nok langt mer enn hjemmefansen kunne se for seg da de satt seg ned på setene sine på Etihad lørdag ettermiddag. Først fem mål etter bare 17 minutter. Etter pause scoret Pep Guardiolas menn tre mål til.

– Du kan ikke gå til en kamp og stå, se på og beundre City-spillerne. Watford har en ny manager, fikk et bra resultat forrige helg, og du skulle tro de skulle være bedre. De var patetiske i dag og bør være flaue over den prestasjonen, sier tidligere storscorer for både Newcastle og England, Alan Shearer til BBCs radio.

– Å tape er en del av livet

City-manager Pep Guardiola likte aller best at laget hans aldri slapp seg ned i den andre omgangen, selv om de ledet med fem. De gjorde istedet det motsatte av det som er normalt, mener han, og ble mer aggressive og leverte veldig gode siste 45 minutter.

– Journalister, eksperter, tidligere spillere forstår fortsatt ikke at å tape kamper er en del av livet. Motstanderne fortjener alltid respekt. Den samme følelsen jeg har i dag, den hadde jeg også etter kampen mot Norwich. Så det var ikke noen dårlig prestasjon. Vi kan tape kamper, men det viktige er hvordan vi reagerer på det, sier spanjolen, ifølge BBC.

JUBELEN UTEBLE: Pep Guardiola forholdt seg rolig selv om laget hans lekte seg til 8-0 på Etihad. Foto: OLI SCARFF

Rekord på rekord før pause

Watfords mareritt og Citys lekestue startet nærmest umiddelbart.

David Silvas scoring etter bare 52 sekunder er sesongens raskeste i den engelske toppdivisjonen, ifølge statistikktjenesten Opta. Da City scoret ytterligere fire mål innen kampuret viste 18 minutter, satte de rekord nummer to for dagen, melder samme nettsted.

Ingen har scoret så mange på like kort tid i Premier Leagues historie. Ifølge TV 2-ankermann Jan-Henrik Børslid gjorde Blackburn det samme mot Sheffield United i 1997. Den gangen tok det 24 minutter.

«Kan noen sende hjelp til Etihad», stod det i BBCs livestudio etter 5-0.

FEIRET DET SJETTE: Manchester City-spillerne er like fornøyd om det står 1-0 som 6-0. Her omtrent samtlige spillere borte hos Bernardo Silva etter han har scoret det sjette. Foto: OLI SCARFF

– Ekstremt pinlig

Men det var ingen hjelp å få for stakkars Watford. For det kunne stått enda mer til pause, men City-stjernene misbrukte en rekke sjanser før lagene ble sendt i garderoben.

– Ekstremt imponerende, eller ekstremt pinlig. Det kommer an på hvilket lag du holder med, uttalte TV 2-ekspert Brede Hangeland under kanalens sending.

Likevel ble det umiddelbart snakket om at Pep Guardiolas menn kunne slå den aller gjeveste målrekorden som har stått seg siden 1995. Da slo Manchester United Ipswich hele 9-0 i Premier League.

De Bruyne nære det niende

To scoringer som sørget for 7-0 gjorde at City var i rute. Da Kevin de Bruyne sørget for 8-0 med fem minutter igjen av ordinær tid trodde alle det umulige var mulig.

De fikk sine sjanser til å sette det niende også. Spesielt da nettopp De Bruyne brøt gjennom Watford-forsvaret i sluttminuttene. Men omtrent alene med keeper godt inne i gjestenes 16-meter skjøt han like utenfor.

Dermed ble det 8-0 på Etihad... Watfords verste tap noen gang og tredje gang de har sluppet inn åtte mål. Det skjedde sist i 1926 og 1959...

BLYTUNGT: For Watford og manager Quique Sanchez Flores på Etihad lørdag. Foto: Rui Vieira / Rui Vieira

Sier «beklager» til fansen

Watford-manager Quique Sanchez Flores sa som sant var etter kampen: Det var en veldig dårlig dag på jobben. Han forteller også at det første kvarteret var veldig tøft og at målene de slapp inn var enkle.

– Hvert mål kom av ulike grunner. Et innlegg, straffe, kombinasjonsspill. Man kan ikke si hva problemet var, fordi det var ett stort problem. Det var vanskelig å stoppe det som skjedde, sier han ifølge BBC, og fortsetter:

– Vi så redde ut i begynnelsen. Men vi kommer til å lære av dette. Vi må bare si «beklager» til fansen, sier Flores.