Christensen skutt i ansiktet – spytta tenner

– Ansiktet er litt mørbanket. Det er en liten bit av en tann som er borte, men det går fint, sier keeperen til NRK etter kampen.

– Det knaste litt i munnen, legger han til.

Selv om keeperen – som hadde stått strålende for Norge i overkjøringen av Saudi-Arabia var raskt på bena etter å ha ligget langflat på gulvet, klarte han ikke å bli værende på banen.

– Oi! Det der så virkelig ikke bra ut, uttalte NRKs kommentator Patrick Sten Rowlands.

– Sånn som skjer

Da målvakten tuslet av sammen med fysioterapeut Harald Markussen så man at han tok tak i egen munn og dro til. Deretter gikk han bak Norges benk hvor han fikk videre behandling.

Reglene tilsier at en spiller som skyter en keeper rett i ansiktet skal ha rødt kort. Det skjedde blant annet i kvinnenes EM-finale, men Aljanabi fikk fortsette kampen.

Christensen drakk litt vann og etter noen minutter satte seg på benken, men bare fem minutter senere var han tilbake mellom stengene – hvor han fortsatt storspillet.

Christensen mener selv det ikke burde vært rødt kort til den saudi-arabiske spilleren.

– Det er vel ikke noe regel på det. Det er sånn som skjer.

– Jeg blir forbanna

Landslagstrener Christian Berge ga tydelig uttrykk for at han mislikte hendelsen.

– Det lages regler for å beskytte spillere, så jeg kan ikke skjønne at det ikke lages regler for keepere som kan få ballen i hodet fra to meters hold.

– Hvor bekymret blir du på sidelinjen når han går ned så raskt for telling?

– Jeg blir forbanna. Det finnes mange andre plasser å skyte enn i hodet på en målvakt. Jeg ville hatt rødt kort der, understreker Berge.

Da Christensen tilsynelatende spyttet tenner på vei av banen, fikk det likevel frem smilet på kommentatorplass.

– Det blir jo nesten litt komisk, men det skal i utgangspunktet være rødt kort, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

GOD KAMP: Espen Christensen stod meget godt i Norges mål frem til han ble truffet i ansiktet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vant klart

Håndballgutta vant kampen enkelt. Stillingen ble til slutt 40–21 etter solid forsvarsspill, keeperspill og kontringsspill. Selv om nordmennene i noen perioder slapp seg litt ned, var de aldri truet.

– Veldig bra gjennomført kamp, konkluderer landslagstrener Berge.

Dermed står Norge med full pott etter to spilte kamper. Fredag slo det norske laget Tunisia med ti mål.

Søndag er det hviledag for de norske gutta. Neste kamp er mot Østerrike mandag klokken 17:30.

Unggutten Alexander Blonz scoret sine første landslagsmål i lørdagens kamp.

– Det var gøy. Jeg fikk mange muligheter, Espen (Lie Hansen) fôret med meg utspill. Da var det bare å sette ballene i mål, sier 18-åringen til NRK etter kampen.