Russland - Frankrike: 21-24

Det franske slo Russland og sikret en svært populær EM-tittel på hjemmebane. De to lagene fulgte hverandre som skygger gjennom en dramatisk og spennende finale. Til slutt var det likevel Frankrike som sikret seieren.

Det ble imidlertid svært dramatisk i kampen da franske Allison Pineau kastet en sjumeter rett i hodet på den russiske målvakten. Ballen gikk videre i mål.

Dommerne så video av situasjonen i ettertid og ga direkte rødt kort. En gråtende Pineau ble sendt på tribunen. Dommerne godkjente likevel målet.

– Jeg skjønner det ikke. Jeg skjøt henne ikke rett i ansiktet. Det er første gang i karrieren jeg får rødt kort, men det spiller ingen rolle for vi er europamestre, sier Allison Pineau i seiersintervjuet til TV3.

FRANSK SEIER: Frankrike vant til slutt finalen over Russland. Foto: Charles Platiau / Reuters

Sterke reaksjoner

Flere håndballeksperter kaller beslutningen «hårreisende» og mente at den var nok et eksempel på at kvinnemesterskapene lider under at de beste dommerne ikke er med.

– Regelen sier at man skal få rødt kort når man skyter en keeper i ansiktet. At scoringen blir godkjent, synes jeg er ubegripelig, sier Frode Kyvåg i TV3s studio.

Begge mente at Russland har grunn til å klage på avgjørelsen, men trodde likevel ikke at en eventuell klage ville nå gjennom. Om Russland skulle velge å levere en protest, må de gjøre dette innen en time etter kampslutt.

Også Frankrike raste også mot avgjørelsen til det danske dommerparet Karina Christiansen og Line Hesseldahl Hansen.

– Det er helt uforståelig. Det er ikke rødt kort, sier Frankrikes trener Olivier Krumbholz.

– Hun treffer jo ikke keeperen i ansiktet, så det skal ikke gå an. Dommerne var ikke gode i dag, og avgjørelsen de tok der gjorde det vanskelig for jentene, men jeg skjønner også at det var vanskelig for dommerne å dømme her, sier Krumbholz til TV3.

RASENDE: Frankrikes trener Olivier Krumbholz freste mot dommerne etter kampen. Foto: Michel Euler / AP

Jubel på hjemmebane

Det var likevel Frankrike som samlet sett var det beste laget i denne finalen.

En fullsatt Bercy-arena ga en perfekt ramme om finalen. Nesten 16.000 tilskuere presset seg inn, og de fikk se Frankrike ta sin første EM-tittel etter tre bronse fra tidligere mesterskap.

For Norge endte årets EM i en skuffende femteplass.