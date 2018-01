Casper Ruud: – Målet er å møte Nadal eller Federer

– Jeg er i god matchform allerede og jeg føler meg bedre nå enn jeg gjorde på samme tid i fjor, sier Ruud til NRK.

Når NRK ringer har han akkurat gått av banen etter et svært jevnt oppgjør mot nederlandske Robin Haase i en ATP-turnering i New Zealand.

Haase, som er ranket som nummer 43 i verden, vant til slutt 2-1. Ruud er likevel fornøyd med egen innsats mot 30-åringen.

– Det får være en trøst at jeg får spille kvalifiseringen i Australian Open nå, sier Ruud.

Et avansementet kunne ha ført til at 19-åringen ikke hadde rukket Grand Slam-turneringen. I stedet ble det en flytur til Australia for å rekke kampstart onsdag.

– Målsettingen i år er å kvalifisere seg til en Grand Slam-turnering, forteller han.

Håper å knekke koden

Ruud gikk inn i fjorårssesongen seedet som verdens 225. beste tennisspiller, men klatret kraftig på rankingen gjennom vårsesongen. Målet var å ta seg inn blant topp 100, som hadde gitt plass direkte i hovedturneringen i Australian Open.

Ruud ble imidlertid aldri bedre enn 108, og kom seg heller aldri gjennom nåløyet gjennom kvalifiseringen. Han er for tiden ranket som nummer 137.

Nå gjør han et nytt forsøk.

– Det jeg har lært fra fjoråret er at hvis man spiller god tennis og er stabil over lengre perioder, så kommer rankingen. Forhåpentligvis kan jeg knekke koden og komme blant de 100 beste i verden, sier han.

– Hadde vært stort

Et av fjorårssesongens høydepunkter for Casper Ruud var utvilsomt da Rafael Nadal trente sammen med tennistalentet under et treningsopphold på Mallorca.

– Jeg fikk jo trene en uke sammen med ham i fjor og når det kommer til trening kan jeg fint trene sammen med de aller beste gutta uten at det er stor forskjell på tempoet. Hadde vi spilt 20 kamper, hadde han nok vunnet 19 eller alle kampene, innrømmer Ruud.

– Målet er å få møte ham eller Federer en gang før de legger opp. Det hadde vært stort.

Akkurat nå er det imidlertid Australian Open som gjelder. Den norske tennisspilleren vet likevel at han må spille en del tenniskamper før han kommer opp på det nivået han ønsker.

– Snittalderen på de 100 beste i verden er 28 år, så det er ni år til jeg er der. Men en spiller som Alexander Zverev fra Tyskland er bare 20 år og allerede nummer fire i verden. Han har imponert veldig de siste årene, så det er ikke umulig. Men jeg må nok godta at det kan ta tid, forteller han.