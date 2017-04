Her trener ein nervøs Casper Ruud med idolet Rafael Nadal

Braunschweig på andreplass

Gustav Valsvik spelte heile kampen for Eintracht Braunschweig, då dei slo Dynamo Dresden 1–0 i 2. Bundesliga måndag kveld. Dei ligg no på andreplass i ligaen, likt med serieleiar Stuttgart og poenget framfor Hannover 96. Seks kampar står att og dei to beste rykker direkte opp.